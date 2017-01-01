Topuk ağrısının tedavisi mümkün mü?

Topuk ağrısı her 3 kişiden birinin ortak sorunudur. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Selim Muğrabi, topuk ağrısına önlem alınmadığında kronik bir hal olacağına dikkat çekti.
Vücuda sağlam destek veren topuklar, yere basma hareketi sırasında diz ve kalçanın yükünü karşılar.
Aşil tendonu ayağın altında yer alan plantar fasit adı verilen iki tendon sayesinde bu yük ön tarafa aktarılır. Ancak, tendonlar farklı nedenlerle kısalıp kalınlaşıncayeterince çalışamaz hale gelir. Topuk ağrısı da bu noktada meydana gelir. Toğuk ağrısının hastayı ciddi şekilde rahatsız eden sosyal bir problem olduğunu söyleyen Dr. Selim Muğrabi, düztabanlık,
yüksek kavislilik, diyabet, tiroit ya da romatolojik hastalıklar gibi farklı nedenlerin topuk ağrısının sebebi olabileceğini söylüyor.
Sorun mekanikse düzenli tabanlık şart - Mekanik kaynaklı topuk ağrısı, hastaların sahip olduğu düztabanlık, yüksek kavis ya da şekil farklılıkları nedeniyle düzgün basılmamasına bağlı olarak ortaya çıkıyor.
Doğuştan gelen şekil bozukluları ise çoğunlukla fark edilmiyor. Kilo sorunu bulunmayan ve egzersiz yapan kişilerde olası sıkıntılar telafi edilebiliyor. Ağrının altında mekanik bir problem olup olmadığını belirlemenin en kesin yolunun yürüme analizi yapmaktan geçtiğini söyleyen Muğrabi,
"Eğer mekanik sebepler tespit edildiyse, ağrı ancak ayağın yapısına uygun bir ayakkabı ve tabanlık kullanıldığında ortadan kalkabiliyor" diyor. Topuk ağrısının yaşandığı ikinci gurubu daha çok diyabet, tiroid, obezite gibi metabolik hastalıklarını kontrol altında tutamayan kişiler oluşturuyor. Tüm vücut mekanizması üzerine etkili olan bu hastalıklar tendonların da yapısını bozuyor ve dolayısıyla topuk ağrısının ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.
Topuk ağrılarının yüzde 10-15'lik bölümünün romatizmal hastalıklara bağlı olarak yaşanıyor.
Her iki topukta ve aniden ortaya çıkan ağrı varsa romatizmal hastalıklardan şüphelenilmesi gerekiyor. Bu grupta topuk ağrılarına omuz, dirsek gibi başka eklem ağrıları da eşlik edebiliyor.
Topuk ağrısı problemi, hangi yaş grubunda ve ne zaman ortaya çıkarsa çıksın birincil tedavi yöntemini tendonların uzaltılması sağlayan egzersizler oluşturuyor.
Tendonlar uzayarak tekrar eski esneklerini kazanmayı başaramazlarsa hastanın şikayeti hiçbir zaman geçmiyor. Ağrısız bir yaşam için "planter fassia özel egzersizi" olarak tanımların egzerlerin düzenli olarak yapılması önemlidir.
Sabah akşam olmak üzere günde iki kez ve en az 10 defa olmak üzere egzersizlerin tekrarlanması gerekiyor. Kişiye özel uygun egzersizler hekimler tarafından veriliyor.
Topuk ağrısı çeken kişilerin yüzde 60-70'inde var olan yürüme bozukluğu durumundan hastada düztabanlık ya da yüksek kavis tabanlığı kullanılmadığı sürece yük eşit şekilde dağılmaz.
Bu nedenle tabanlığın bir gözlük gibi düşünülerek sürekli kullanılması gerekiyor. Tabanlıklar yürüme analizi sonrasında hekim tarafından kişiye özel yapılıyor.