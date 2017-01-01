Tırnak mantarına doğal çözüm

Ayak tırnağında meydana gelen mantarlar genellikle çevreyle ilgili faktörlere bağlı olarak gelişir. Çevresel faktörlere örnek verecek olursak; nemlilik,yüksek sıcaklıklar, uzun süre ayakta kalma, kapalı ve hava almayan ayakkabılar giyme gibi alışkanlıklar,ayakta veya tırnakta mantar oluşumuna neden olabilir. Ancak artık bu sorununuzu evde doğal yollarla tedavi edebileceksiniz.
Çay ağacı yağı - Aktarlarda veya marketlerde bulabileceğiniz çay ağacı yağını her akşam gece yatmadan önce pamuk yardımıyla problemli bölgeye uygulayın. Yalnız çay ağacı yağını sürdükten sonra ayağınızın hava almasını sağlamanız gerekir.
Beyaz sirke ve sarımsak - İki adet sarımsağı iyice ezin.Daha sonra iki yemek kaşığı beyaz sirke ile harmanlayın. Son olarak tırnağınıza sürün ve iyice kapatın. Tırnağınız yenilenene kadar bu işlemi yapmaya devam edebilirsiniz.
Sirkeli su yöntemi - Ayağınızı sokabileceğiniz bir kovanın içerisine bir yemek kaşığı veya suyun miktarına göre sirke ekleyin. Her gece uyumadan önce ayaklarınızı 20 veya 30 dk bu suyun içerisinde bekletin. Son olarak ayaklarınızı temiz bir havluyla kurulayın. Gün içerisinde tırnaklarınız hava alacak şekilde ayakkabılar giymeye de özen gösterin.
Ağız gargara suları - İlk olarak ayaklarınızı iyice yıkayın. Kuruladıktan sonra temiz olan ayaklarınızı ağız gargara suyuyla yıkayın. Günde 15 dk bu işlemi gerçekleştirin.
Limon - Her akşam yatmadan önce ayağınızda yer alan mantara 1 kaç damla limon damlatın ve 15 dk bekletin. Son olarak limon damlattığınız mantarlı bölgeyi su ile durulayın. Bu işlemi tırnağınız uzayıncaya kadar devam ettirebilirsiniz.