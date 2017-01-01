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Tırnağınızın şekli hastalıklarınızı gösteriyor

  • Tırnak şekline göre şüphelenmeniz gereken hastalıkları biliyor musunuz? İşte o hastalıklar...

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