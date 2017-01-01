Tarihten bir köşe: Vazelon Manastırı

Türkiye'deki en eski tarihi yapılardan birisi olan Vazelon Manastırı, M.S 270 yılında inşa edilmiştir. Trabzon il sınırları içerisinde yer alan tarihi yapı birçok turistin akınına uğramaktadır.
Karadenizin yayla yolları ve muhteşem yeşilliği arasında yılların gizli kalmış tarihi olarak adlandırılan bu dini mekanın arkeologlar tarafından ayrı bir önemi bulunmaktadır. Tarihin gizli tanıkları arasında yer alan bu yapı Karadeniz'in en gözde mekanları arasındadır.
VAZELON MANASTIRI NEREDEDİR? Vazelon Manastırı Trabzon il sınırları içerisindedir. Manastır, Gümüşhane yolu üzerinde bulunan Kiremitli Köyü'nün 7 km batısında çam ormanları arasında yer almaktadır.
VAZELON MANASTIRI'NA NASIL GİDİLİR? Trabzon'un Maçka ilçesi sınırlarında yer alan Vazelon Manastırı'na il merkezinden minibüslere binerek ulaşabilirsiniz. Önceleri gidiş güzergahı patika olan yollar asfaltlanarak daha kolay bir ulaşım sağlanmıştır.
VAZELON MANASTIRI NE ZAMAN İNŞA EDİLDİ? Vazelon Manastırı'nda bir mağara ve ayazma vardır. İlk manastır, mağaranın önünde kurulmuştur. Manastırın ilk kurucusu ve yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte bazı araştırmacılar M.S. 270 ve M.S. 317 tarihleri arasında kurulduğunu belirtmektedir.
Kompleksin 9 km kuzeyindeki şapel 15. yüzyıla tarihlenmekte ve içerisinde değerli freskler bulunmaktadır. Yapının, Vazelon ismini, kurulmuş olduğu Zabulon Dağ'ından aldığı görüşü kuvvetli ihtimaldir. Manastır 19. yüzyılda büyük bir onarım görmüştür. Bugün ayakta kalan mağaranın önündeki kilise ve keşiş odaları, 19. yüzyıla aittir.
MANASTIRIN TARİHİ Vazelon Manastırı tıpkı diğer manastırlar gibi birçok saldırıya uğramıştır. M.S. 490 yılında manastır büyük bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırıda 400 keşiş katledilmiştir. Uğradığı saldırılar sonrasında yıkılan hatta harabeye döndüğü söylenen bu manastır birçok kez restore edilmiştir.
Bunlardan en önemlisi ise MS 565 yılında imparator Justinianın emri ile yapılandır. Vazelon Manastırı'nda çok değerli el yazması kitaplar bulunmuştur. Dev bir kütüphanenin varlığından tarih sahnelerinde söz edilmektedir. Manastırda, o dönemde yaşayan keşişlerin her şeyi kaleme aldıkları ve çok değerli bilgileri sakladıkları bir arşivin olduğu belgelerle karşımıza çıkmaktadır.
Manastır 1922 yılında, Türkiye ve Yunanistan arasında yapılmış olan mübadeleden sonra keşişler tarafından tamamen boşaltılmıştır. Keşişlerin gitmesinden sonra bölgenin en zengin en hareketli ve en eski manastırı olan Vazelon konumunu sessizliğe bırakmıştır.
Bir yandan da çıkan olaylar karşısında manastırın önemli arşivinden kurtarılabilen tek şey, Aziz Vaftizci Yahya’nın ikonası olmuştur. Bu ikona korunma amacıyla önce Yunanistana sonra da Rusya’ya taşınmıştır. Halen günümüzde sergilenmektedir.
Vazelon Manastırı 4 kattan oluşmaktadır ve en üst kısmına inşa edilen kilisenin duvarlarının kuzey bölümünde günümüzde hala cennet, cehennem ve kıyamet gününü gösteren önemli freskler bulunmaktadır. Bölgenin tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahip olan bu manastır ziyaretçilerin akınına uğramaktadır.