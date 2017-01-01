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Tarihten bir köşe: Nevşehir

  • İç Anadolu bölgesinin gözdesi... 'Muşkara' adlı bir köy iken, şehir halini almaya başlayan ve 18. yüzyılda Osmanlıca 'yeni kent' anlamına gelen 'Nevşehir' adını alan güzel şehir!

  • Kış aylarında turistlerin ve tatilcilerin akınına uğramadığı için, hiç olmayacağı kadar sakin. Karların üzerine doğan kış güneşinin parlaklığı, kara teslim olmuş bu şehri daha da güzelleştiriyor.

  • Şiddetli soğuğa rağmen insanı kucaklayan, içini ısıtan, sarıp sarmalayan bir mimari... Başımızı çevirdiğimiz her yer bir fotoğraf karesi, her karesiyle antik bir kent...

  • İnsanı bulunduğu yüzyıldan alıp balonla geçmişe götürüyor.

  • Şehir merkezinin şekilsiz beton binalarına inat, heybetli konaklar yükseliyor burada. Ürgüp'deki 'Asmalı Konak' da buradaki yüzlerce konaktan sadece biri...

  • Bir dönem, dizi çekiminde kullanılan çok eski bir yapı.

  • Kafe ve otel olarak kullanılan, modernlikle çirkinleştirilmiş konaklara inat, çok asude bir mekan.

  • Necip Fazıl'ın deyimiyle 'duvarları sünger gibi ahuzar içmiş bir kasvet ocağı'...

  • Müze olarak da kullanılan bir konak. Zaten buranın bir şehir olduğu, yalnızca kafelerden ve otellerden anlaşılıyor.

  • Zamanda yolculuk yapıyoruz sanki. Karların ortasında develer, atlar... Doğal aşındırmaların sonucunda oluşan kaya blokları.

  • İçleri oyularak kullanılan, müze haline dönüştükten sonra da çevre düzenlemesi yapılarak geziye uygun hale getirilen açık hava müzeleri.

  • Ürgüp açık hava müzesi, Göreme açık hava müzesi, Zelve açık hava müzesi, Avanos, Paşabağı, üç güzeller, peri bacaları, kaleler, kiliseler ve seyir alanlarıyla görsel bir şölen...

  • Taşlar, kayalar bu kadar hayranlık uyandırır mı insanda?

  • Kış ayları dışında yapılan balon turları, şehir halkının önemli bir kısmının geçim kaynağı.

  • Çömlekçilik ve el sanatları da çok gelişmiş. Ve Kapadokya yeraltı seramik müzesi... Güray müze...

  • Yeraltında gizlenmiş muhteşem bir hazine. Bambaşka bir dünya. Atölyesiyle, tarihi eserleriyle, hatlarıyla, çinileriyle, çömlekleriyle, resimleriyle sizi sanata doyuruyor.

  • Dönüş yolunda tekrar geleceğimize ve kar yüzünden göremediğimiz yerlere gideceğimize kendi kendimize söz verdiğimiz şehir! Nevşehir!

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