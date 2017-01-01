Tarihi mekanlar bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Köklü tarihi, kültürel zenginlikleri ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizmciler, Ramazan Bayramı tatilinde yerli turisti bölgeye davet ediyor.
Son dönemlerde komşu ülke Suriye ve bölgede yaşanan olumsuzluklar nedeniyle sancılı bir dönemden geçen Güneydoğu, sağlanan barış ve huzur ortamı sayesinde bu sene tekrar eski hareketli günlerine döndü.
İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinin yanı sıra tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentlere ev sahipliği yapan bölge, özellikle ilk bahar aylarında adeta ziyaretçi akınına uğradı.
Güneydoğulu turizmci uzun süre sonra sektörde yaşanan hareketliliğin, yaz dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda da sürmesini istiyor.
Dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 12 bin 500 yılık geçmişe sahip Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan Şanlıurfa, tarihi taş evleri ve farklı medeniyetleri ev sahipliği yapan Mardin, gastronomi turizmiyle dikkat çeken Gaziantep ile terör nedeniyle en fazla sıkıntıyı çeken Diyarbakır'da bayram tatilinde yoğunluk yaşanması bekleniyor.
Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son senelerde bölgede turizm sezonlarının durgun geçtiğini ancak bu sezon hareketli bir dönem geçirdiklerini belirtti.
Yerli turiste bayram tatilini Şanlıurfa ve çevre illerde geçirmeyi öneren Çoban, şunları kaydetti:"Özellikle birkaç senedir turizm çok kötü durumdaydı ama Allah'a şükür nisan ve mayıs aylarında turizm sezonunu dolu dolu geçirdik. Ramazan Bayramı'nda da huzurlu bir tatil için Türkiye'nin her tarafından insanlarımızı Şanlıurfa ve bölgeye bekliyoruz.
Manevi atmosferde insanların bayramı yaşamasını istiyoruz. Kente gelen misafirlerimiz sadece kenti görme imkanı bulmayacaklar aynı zamanda komşu illerimiz Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır gibi önemli kentleri de ziyaret etmiş olacaklar.
Burası sıcak ama nem olmadığı için insanlar çok rahatsız olmuyor, ayrıca yüzmek isteyen misafirlerimizi de Bozova ilçesindeki Çatak Tesisleri ve Halfeti ile Birecik ilçelerimizde ağırlayabiliriz.
Ayrıca misafirlerimiz kentte birbirinden lezzetli yemekleri tadarak ve sıra gecelerine katılarak keyifli bir tatil geçirebilirler. Dolu dolu bir tatil için yerli misafirlerimize Ramazan Bayramı'nı Şanlıurfa'da ve bölgede geçirmelerini öneriyoruz."
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve turizm acentesi sahibi Rahime Yaşar da bahar aylarında hareketli bir turizm sezonu geçirdiklerini ve bunun bayramda da sürmesini arzu ettiklerini ifade etti.
Ramazan ayı olmasına rağmen kentte hareketliliğin devam ettiğini anlatan Yaşar, "Havalar güzel gidiyor, bundan dolayı hareketlilik sürüyor. Ramazan Bayramı'nda da çevre illerden olsun, ziyarete gelenler olsun bir yoğunluğun oluşacağını bekliyoruz. Kısa tatili değerlendirmek isteyenleri bölgemize bekliyoruz. Ama bizim asıl amacımız, sonbahar dönemi bunun için hazırlık yapıyoruz. O dönemde çok yoğun bir sezon geçirmeyi bekliyor ve umut ediyoruz." dedi.
Mardin'de turizm acentesi sahibi İmran Ektiren ise kentte geçen yıla göre turist sayısında yüzde 90'ının üzerinde artış yaşandığını ifade ederek, bu durumun memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Sahip olduğu değerlerle ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkanı sunan Şanlıurfa'da en fazla ilgiyi Hazreti İbrahim'in doğduğu ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl Yerleşkesi görüyor. Buradan Urfa Kalesi'ne çıkan ziyaretçiler tarihi ve yeni yapıların iç içe olduğu kenti kuşbakışı seyretme imkanı buluyor.
Kalenin eteğindeki doğal mağaralarda oluşturulan kafelerde mırra (acı kahve) ya da kendine has lezzetiyle menengiç kahvesini yudumlayarak yorgunluk atan turistler, daha sonra tarihi çarşı ve hanlarda adeta geçmişe yolculuk yapıyor.
Geceyi kent merkezinde geçirmek isteyenler ise yöresel müziklerin sunulduğu ünlü "sıra geceleri"ne katılıp, lahmacun, çiğ köfte ve şıllık gibi yöresel yemekleri tadıyor.
Türkiye'nin en geniş koleksiyonlarından birine sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi, şehre 18 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe kazı alanı ile Hz. Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen mekan da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.
Konik kubbeli evleri ve farklı mimarisiyle tarihi Harran ilçesi de turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın ilk İslam üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu ilçede, rasathane ve Emeviler döneminden kalma Ulu Cami ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Harran'ın doğusunda Hz. Musa'nın yaşadığı rivayet edilen tarihi Soğmatar, "Hz. Musa Kuyusu" ve Şuayb Peygamber'in yaşadığı ifade edilen "Şuayip Şehri" ise inanç turizmi bakımından öne çıkıyor.
Mardin-Şanlıurfa karayolunda yolculuğa devam eden turistler, Viranşehir ilçesine gelmeden "sabır timsali" olarak nitelendirilen Eyyüp Peygamber'in makamını ziyaret ediyor.
Şanlıurfa'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti, Bozova ve Birecik ilçeleri iklimsel özellikleri ve mimari yapılarıyla dikkati çekiyor.