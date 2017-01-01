Tarih kokan bir köşe: Peristera Manastırı

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Peristera Manastırı, günümüze kadar ulaşmış ender yapıtlardan birisidir.
Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan Peristera Manastırı, 300 metrelik bir kaya kütlesinin tepesine kurulmuştur. Tam adı Ayios Yorgios ta Peristera'dır. Türkler tarafından Hızır İlyas Manastırı olarak isimlendirilmiştir.
NE ZAMAN İNŞA EDİLDİ? Peristera Manastırı 8. yüzyılın ortalarında inşa edildi. Sümela Manastırı kadar dikkat çeken bu yapı yıl boyunca yerli ve yabancı birçok turisti ağırlamaktadır. Fakat günümüzde bu manastırın yalnızca temelleri kalmıştır.
PERİSTERA MANASTIRI NEREDEDİR? Peristera Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu beldesinin Şimşirli (Kuştul) köyünde yer almaktadır.
Bu köye ulaşmak için öncelikle Esiroğlu beldesine varmak gerekir. Buraya ilçe otobüsleri ya da dolmuşları ile ulaşabilirsiniz. Beldeye varıldığında arabanız yoksa minibüs ya da jip kiralayarak, İkidere köyüne gitmelisiniz.
Bu köye ulaştığınızda ikiye ayrılan bir yol göreceksiniz. Soldan gidilen yol daha kısa olmasına rağmen ulaşımın en iyi sağlanacağı yol sağ taraftakidir.
Bu yoldan Konaklar köyüne ulaşarak katırla ya da yaya olarak manastıra ulaşmanız yaklaşık bir iki saatinizi alacaktır.