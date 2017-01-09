Tanıtımı dört gözle beklenen otomobiller!

09 Ocak 2017 Pazartesi 14:52

2017 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı, önümüzdeki hafta pazartesi günü Detroit şehir merkezindeki büyük Cobo Salonu'nda başlayacak.



Konsept otomobiller, yüksek teknoloji makinaları, büyük açıklamalar bu fuarda yer alacak.



Bu fuarda tanıtılacak olan bazı otomobil modellerinin listesini sizler için derledik. Sonraki sayfalarda bu listeyi inceleyebilirsiniz.