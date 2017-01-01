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Tam 378 km hıza ulaştı! İşte fiyatı...

  • Elektrikli otomobillerde Tesla'nın en büyük rakibi olarak görülen Lucid Air, yapılan resmi yol testlerinde 378 km/s (235 mph) hıza ulaştı.

  • Lucid Air, Standart ve Launch Edition olarak iki ayrı versiyonla müşterilerin karşısına çıkacak.

  • Standart Air versiyonu 405 beygir güç üreten elektrikli motoruyla 386 km menzile sahip.

  • Gelecek senenin ikinci yarısında Amerika'da satışa sunulacak olan Air Standart'ın fiyatı 52 bin 500 dolar olacak.

  • Air Launch ise 1000 beygir güç üretebilen ikiz motoruyla çok daha güçlü bir versiyon.

  • Resmi olarak test edilen Lucid Air Launch testlerde 378km/s hıza çıktı.

  • 0-100 km hızlanmasını da sadece 2.5 saniyede tamamladı.

  • 506 km menzile sahip aracın hızı 350km/s'de sınırlandırılacak.

  • 21 inç Lucid-Dizayn jantlara ve otonom sürüş özelliğine sahip olan aracın fiyatı 160 bin dolar civarında olacak.