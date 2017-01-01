Süzme yoğurt yoğurdun süzülerek suyunun çıkarılması sonucu oluşan yoğurda verilen addır. Yapılan araştırmalara göre süzme yoğurt normal yoğurttan daha sağlıklı ve yararlıdır.
Süzme yoğurt kalsiyum, fosfat, protein ve potasyum bakımından zengindir
Yapılan bir diğer araştırmaya göre ise süzme yoğurtta normal yoğurdun 2 katı protein bulunur. Bunların dışında süzme yoğurt kilo vermeye de yardımcı olur. Çünkü süzme yoğurt tok tutar ve bedene gerekli olan vitaminleri başka besin maddelerine gerek kalmadan sağlar.
Süzme yoğurdu sindirimi kolaydır.
Süzme yoğurt diyabet hastaları ve düşük karbonhidratlı diyet yapanlar için tüketilmesi gereken en önemli besinlerden biridir. Süzme yoğurt kalsiyum deposudur.
Ayrıca kan basıncının düzenlemesine yardımcı olur. Süzme yoğurt probiyotik olarak adlandırılan yararlı bakterileri yüksek oranda içerir.
Süzme yoğurdun bir diğer faydası ise tansiyonu dengelemesidir. İçerisinde bulunan magnezyum, kalsiyum ve potasyum sayesinde kan basıncını düzenler ve tansiyonun çıkmasını engeller. Bunların dışında süzme yoğurt, B-12 ve B-6 vitaminlerini içerir.