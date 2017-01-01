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Süzme yoğurt, normal yoğurttan daha sağlıklı

  • Süzme yoğurt yoğurdun süzülerek suyunun çıkarılması sonucu oluşan yoğurda verilen addır. Yapılan araştırmalara göre süzme yoğurt normal yoğurttan daha sağlıklı ve yararlıdır.

  • Süzme yoğurt kalsiyum, fosfat, protein ve potasyum bakımından zengindir

  • Yapılan bir diğer araştırmaya göre ise süzme yoğurtta normal yoğurdun 2 katı protein bulunur. Bunların dışında süzme yoğurt kilo vermeye de yardımcı olur. Çünkü süzme yoğurt tok tutar ve bedene gerekli olan vitaminleri başka besin maddelerine gerek kalmadan sağlar.

  • Süzme yoğurdu sindirimi kolaydır.

  • Süzme yoğurt diyabet hastaları ve düşük karbonhidratlı diyet yapanlar için tüketilmesi gereken en önemli besinlerden biridir. Süzme yoğurt kalsiyum deposudur.

  • Ayrıca kan basıncının düzenlemesine yardımcı olur. Süzme yoğurt probiyotik olarak adlandırılan yararlı bakterileri yüksek oranda içerir.

  • Süzme yoğurdun bir diğer faydası ise tansiyonu dengelemesidir. İçerisinde bulunan magnezyum, kalsiyum ve potasyum sayesinde kan basıncını düzenler ve tansiyonun çıkmasını engeller. Bunların dışında süzme yoğurt, B-12 ve B-6 vitaminlerini içerir.

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