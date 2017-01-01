Suya girince parmaklarımız neden buruşur? Çok ilginç bir nedeni var!
Uzun süre suda kalındığında parmakların buruşmasının nedeninin, derinin sünger gibi suyu çekmesinden ve tahrip olmasından kaynaklandığı düşünülürdü.
Fakat insanoğlunun bu özelliğinin yeni bir yeteneği ortaya çıkardığı tespit edildi.
Suda uzun süre kalındığında parmakların buruşması derinin süngerimsi özelliğinden değil, ıslak nesneleri daha iyi kavrayabilmesi için.
Bir İngiliz dergisinde bu konuyla ilgili bir araştırma yayınlandı.
Bilim insanlarının araştırması buruşmuş parmakların ıslak durumlarda daha iyi kavrama sağladığını gösterdi.
İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden araştırmacı Tom Smulders, bunun araçların daha iyi yol tutmasını sağlayan lastiklerdeki tırtıklara benzediğini vurguladı. Smulders ve ekibi, gönüllülerden önce elleri kuru olarak farklı boyutlardaki misketleri tutmalarını istedi.
Daha sonra ekip, gönüllülere bu işlemi ellerini 30 dakika sıcak suda beklettikten sonra yaptırdı. Katılımcıların parmakları buruşmuşken ıslak misketleri daha çabuk yakaladıkları görüldü.