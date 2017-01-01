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Suya girince parmaklarımız neden buruşur? Çok ilginç bir nedeni var!

  • Uzun süre suda kalındığında parmakların buruşmasının nedeninin, derinin sünger gibi suyu çekmesinden ve tahrip olmasından kaynaklandığı düşünülürdü.

  • Fakat insanoğlunun bu özelliğinin yeni bir yeteneği ortaya çıkardığı tespit edildi.

  • Suda uzun süre kalındığında parmakların buruşması derinin süngerimsi özelliğinden değil, ıslak nesneleri daha iyi kavrayabilmesi için.

  • Bir İngiliz dergisinde bu konuyla ilgili bir araştırma yayınlandı.

  • Bilim insanlarının araştırması buruşmuş parmakların ıslak durumlarda daha iyi kavrama sağladığını gösterdi.

  • İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden araştırmacı Tom Smulders, bunun araçların daha iyi yol tutmasını sağlayan lastiklerdeki tırtıklara benzediğini vurguladı. Smulders ve ekibi, gönüllülerden önce elleri kuru olarak farklı boyutlardaki misketleri tutmalarını istedi.

  • Daha sonra ekip, gönüllülere bu işlemi ellerini 30 dakika sıcak suda beklettikten sonra yaptırdı. Katılımcıların parmakları buruşmuşken ıslak misketleri daha çabuk yakaladıkları görüldü.