Sürekli çikolata yemek istemek o eksikliğin işareti!
5) Yüksek Tansiyon - Diyetinize mutabık kalıyor fakat yine yüksek tansiyondan mustaripseniz, çözüm magnezyum olabilir. Magnezyumun bir diğer önemli görevi de kan damarlarını gevşetmesidir. Yetersiz magnezyum alımı kan damarlarının daraltarak yüksek tansiyona sebebiyet verebilir. Aynı zamanda yetersiz magnezyum alımı elektrolit dengesizliğe sebep olduğundan yüksek tansiyona neden olabilir.
Gözünüz dönmüşçesine çikolata yemek istiyor musunuz? (Çikolata aşığı dışındakiler) Gecenin bir vakti kas spazm mı sebebiyle kendinizi halının üstünde buldunuz oluyor mu? Ya da ne yaparsan yap çözüm bulamadığın uyku problemin? Tüm bunların sebebi önemsemediğin magnezyum minerali olabilir. Çünkü magnezyum vücutta 300’den fazla enzimatik reaksiyonun içerisinde yer alır.
1)Kas Krampları ve Spazmlar - Sandalyenin üzerinde otururken aniden bacağında bir ağrı ve gerilme hissi ya da gece uykunun en tatlı yerinde baldırında müthiş bir acı ve zonklama. Kramp, bir kas ya da kasın içindeki bir kas grubunun istem dışı olarak kasılmasıdır. Kas krampları, kas spazmları bir sonucudur. Magnezyum vücutta kasların gevşemesine yardımcı olur ve eksikliği durumunda kasların istemsiz küçülür ve gerilir.
2)Uyku Problemi - Magnezyum, merkezi sinir sistemi fonksiyonunda önemli bir rol oynar. Vücudunuza yeterli magnezyum almazsanız, uykusuzluk problemi yaşayabilirsiniz. Vücudunuzu ve zihninizi şarj etmek için kritik uyku döngüsü olan REM uykusu için de yeterli magnezyum alımı şarttır.
3)Çikolata Arzusu - Bitter çikolatanın magnezyum içeriği yüksektir ve tek kare bitter çikolata günlük alınması gereken magnezyum değerinin yaklaşık %24’ü karşılar. Önlenemeyen bir çikolata arzusu da magnezyum eksikliği göstergesi olabilir. Aslında bazen eksik olan minerali vücudunuz; o minerali yüksek miktarda içeren besini arzulayarak size söyler. Durup, dinlemek ve hissetmek gerek.
4)Anksiyete - Magnezyum en güçlü rahatlama mineralidir. Magnezyum eksikliği sonucunda merkezi sinir sistemi etkilenir ve endişe, huzursuzluk gibi duygularla sarılırsınız. Endişeli hissettiğinizde, 1 avuç badem, kaju fıstığı, kabak çekirdeği karışımı ya da 1 kare bitter çikolata yiyebilirsiniz. Ya da nane ve adaçayı içebilirsiniz.
6)Düzensiz Kalp Atımı - Kalp kaslardan oluşan bir organdır. Düzgün çalışması için de magnezyum olmazsa olmaz minerallerdendir. Magnezyum yetersizliğinde kalp atımındaki ritm bozulur.Kaynak: doktorsitesi.com