Süper Lig'in en çok kazanan 30 futbolcusu
Süper Lig'de 2017-18 sezonu itibariyle yıllık en yüksek sabit ücret kazanan 30 oyuncuyu sıraladık...
RYAN BABEL | Beşiktaş | Yıllık ücret: 2.100.000 €
RICARDO QUARESMA | Beşiktaş | Yıllık ücret: 2.100.000 €
EREN DERDİYOK | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.150.000 €
EMMANUEL ADEBAYOR | Medipol Başakşehir | Yıllık ücret: 2.200.000 € (Resmi değil)
JEREMAIN LENS | Beşiktaş | Yıllık ücret: 2.200.000 €
MAICON | Galatasaray | Yıllık ücret: Yıllık ücret: 2.200.000 €
ONUR KIVRAK | Trabzonspor | Yıllık ücret: 2.250.000 €
JURAJ KUCKA | Trabzonspor | Yıllık ücret: 2.250.000 €
MEHMET TOPAL | Fenerbahçe | Yıllık ücret: 2.250.000 € (Resmi değil)
MARIANO | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.300.000 €
JOSEF DE SOUZA | Fenerbahçe | Yıllık ücret: 2.500.000 € (Resmi değil)
MARTIN SKRTEL | Fenerbahçe | Yıllık ücret: 2.500.000 € (Resmi değil)
NIGEL DE JONG | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.500.000 €
BADOU N'DIAYE | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.750.000 €
SELÇUK İNAN | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.900.000 €
JEREMY MENEZ | Antalyaspor | Yıllık ücret: 3.000.000 €
GAEL CLICHY | Medipol Başakşehir | Yıllık ücret: 3.000.000 € (Resmi değil)
NABIL DIRAR | Fenerbahçe | Yıllık ücret: 3.000.000 € (Resmi değil)
FERNANDO | Galatasaray | Yıllık ücret: 3.300.000 €
PEPE | Beşiktaş | Yıllık ücret: 3.350.000 €
YOUNES BELHANDA | Galatasaray | Yıllık ücret: 3.350.000 €
BAFETIMBI GOMIS | Galatasaray | Yıllık ücret: 3.350.000 €
BURAK YILMAZ | Trabzonspor | Yıllık ücret: 3.500.000 €
FERNANDO MUSLERA | Galatasaray | Yıllık ücret: 3.575.000 €
SOFIANE FEGHOULI | Galatasaray | Yıllık ücret: 3.850.000 €
SAMIR NASRI | Antalyaspor | Yıllık ücret: 4.000.000 € (Resmi değil)
SAMUEL ETO'O | Antalyaspor | Yıllık ücret: 4.000.000 € (Resmi değil)
MATHIEU VALBUENA | Fenerbahçe | Yıllık ücret: 4.000.000 € (Resmi değil)
ALVARO NEGREDO | Beşiktaş | Yıllık ücret: 4.350.000 €
ROBIN VAN PERSIE | Fenerbahçe | Yıllık ücret: 4.900.000 €