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Süper Lig'in en çok kazanan 30 futbolcusu

  • Süper Lig'de 2017-18 sezonu itibariyle yıllık en yüksek sabit ücret kazanan 30 oyuncuyu sıraladık...

  • RYAN BABEL | Beşiktaş | Yıllık ücret: 2.100.000 €

  • RICARDO QUARESMA | Beşiktaş | Yıllık ücret: 2.100.000 €

  • EREN DERDİYOK | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.150.000 €

  • EMMANUEL ADEBAYOR | Medipol Başakşehir | Yıllık ücret: 2.200.000 € (Resmi değil)

  • JEREMAIN LENS | Beşiktaş | Yıllık ücret: 2.200.000 €

  • MAICON | Galatasaray | Yıllık ücret: Yıllık ücret: 2.200.000 €

  • ONUR KIVRAK | Trabzonspor | Yıllık ücret: 2.250.000 €

  • JURAJ KUCKA | Trabzonspor | Yıllık ücret: 2.250.000 €

  • MEHMET TOPAL | Fenerbahçe | Yıllık ücret: 2.250.000 € (Resmi değil)

  • MARIANO | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.300.000 €

  • JOSEF DE SOUZA | Fenerbahçe | Yıllık ücret: 2.500.000 € (Resmi değil)

  • MARTIN SKRTEL | Fenerbahçe | Yıllık ücret: 2.500.000 € (Resmi değil)

  • NIGEL DE JONG | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.500.000 €

  • BADOU N'DIAYE | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.750.000 €

  • SELÇUK İNAN | Galatasaray | Yıllık ücret: 2.900.000 €

  • JEREMY MENEZ | Antalyaspor | Yıllık ücret: 3.000.000 €

  • GAEL CLICHY | Medipol Başakşehir | Yıllık ücret: 3.000.000 € (Resmi değil)

  • NABIL DIRAR | Fenerbahçe | Yıllık ücret: 3.000.000 € (Resmi değil)

  • FERNANDO | Galatasaray | Yıllık ücret: 3.300.000 €

  • PEPE | Beşiktaş | Yıllık ücret: 3.350.000 €

  • YOUNES BELHANDA | Galatasaray | Yıllık ücret: 3.350.000 €

  • BAFETIMBI GOMIS | Galatasaray | Yıllık ücret: 3.350.000 €

  • BURAK YILMAZ | Trabzonspor | Yıllık ücret: 3.500.000 €

  • FERNANDO MUSLERA | Galatasaray | Yıllık ücret: 3.575.000 €

  • SOFIANE FEGHOULI | Galatasaray | Yıllık ücret: 3.850.000 €

  • SAMIR NASRI | Antalyaspor | Yıllık ücret: 4.000.000 € (Resmi değil)

  • SAMUEL ETO'O | Antalyaspor | Yıllık ücret: 4.000.000 € (Resmi değil)

  • MATHIEU VALBUENA | Fenerbahçe | Yıllık ücret: 4.000.000 € (Resmi değil)

  • ALVARO NEGREDO | Beşiktaş | Yıllık ücret: 4.350.000 €

  • ROBIN VAN PERSIE | Fenerbahçe | Yıllık ücret: 4.900.000 €

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