Sümela Manastırı'ndan tarihi kareler

Sümela Manastırı'nın yapılışının 365-395 yılları arasında tamamlandığı düşünülüyor. Hikayesi ise oldukça ilginçtir.
İnanışa göre Atinalı iki rahip aynı gece bir rüya görürler. Rüyalarında Hz. İsa ve Hz. Meryem tarafından kendilerine bir manastır yapmaları söylenir. İki rahip de birbirinden habersiz olarak yola çıkarlar ve rüyalarında tarif edilen yere; yani şu an Sümela Manastırı’nın olduğu yere gelince karşılaşırlar. Bunun rahmani bir işaret olduğunda emin olan iki rahip manastırın temelini o zaman atar.
14. yüzyıla kadar ilk günkü hali ile gelen manastır, Trabzon İmparatoru III. Aleksios tarafından yenilenir ve bakımları yapılır. Bu nedenle duvarlardaki bazı fresklerde de imparatorun resimleri yer almaktadır. Zaman içerisinde ise Türkmen akınlarında savunma amacı ile ileri karakol görevi görür.
Bölgenin fethedilmesinden sonra ise Yavuz Sultan Selim manastıra hiçbir şekilde müdahale etmez, hatta 2 tane de şamdan hediye ederek manastırın dokunulmazlığının güvence altında olduğunu Hristiyanlar’a en güzel şekilde anlatır.
SÜMELA MANASTIRI NEREDE? Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere mahallesinde bulunan Sümela Manastırı günümüze kadar ayakta kalabilmiş en eski yapılardan birisi olma özelliğine sahiptir.
Manastırı önemli kılan şey sadece bu kadar uzun bir geçmişe sahip olması değil; mimarisi, içerisindeki freskler ve ilk Hristiyan kavimler tarafından yapılmış olmasıdır.
SÜMELA MANASTIRI'NA NASIL GİDİLİR?Otobüsle veya uçakla gelmişseniz önce yerel otobüs firmaları ile Maçka’ya geçmeniz gerekecek. Maçka’dan da Sümela Manastırı’na giden minibüslere binerek ulaşmanız mümkün.
Özel aracınızla gelmişseniz de sahil yolu üzerinden Maçka (Sümela) tabelalarını takip etmeniz gerekiyor; yoldaki eşsiz manzara da manastır kadar seyrine doyum olmayacak bir güzellikte.
Ancak aracınızla ya da minibüsle de gelseniz son 300 metre kadar mesafeyi patika bir yoldan ve merdivenlerden yürüyerek geçeceğinizi unutmayın.
SÜMELA MANASTIRI'NIN HRİSTİYANLAR İÇİN ÖNEMİ NEDİR? İlk Hristiyan kabileler tarafından yapılmış olması ve Hristiyanlığın ilk kutsal mabetlerinden birisi oluşu Sümela Manastırı’nı ayrıcalıklı kılar. Bir başka neden ise manastıra geldiğine inanılan bir resimdir. İnanışa göre Hz. İsa’nın havarilerinden olan Aziz Lukas’ın yapmış olduğu Hz. İsa ve Hz. Meryem resimleri manastırın inşası sırasında buraya getirilmiştir.
Ancak günümüzde bu resimlere ait bir iz bulunmamaktadır.
Yüzyıllar boyu bizzat padişahlar tarafından gözetilip korunan manastır, maalesef son yüzyılda kendi insanımız tarafından tahrip edilmiş, define avcıları tarafından her yeri oyulmuş, eşsiz fresklerin üzerleri kazınmış ve hatta freskler üzerinde atış talimi bile yapılmıştır.
Halen restorasyon ve bakım çalışmaları devam etse de bu konuda oldukça geç kalınmıştır.