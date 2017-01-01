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Sülünez avlamak için sıra dışı bir yöntem

  • Bir deniz canlısı olan sülünez sıra dışı av tekniğiyle hayrete düşürüyor.

  • İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı, ince bir boruyu andıran görünüşüyle dikkat çekiyor.

  • Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf.

  • Sülünez denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur.

  • Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur.

  • Avcılar da bu yolla bu canlıları tespit ederler ve bu bölgeye tuz dökerler. Ardından tuzun üzerine deniz suyu serpiştirilir.

  • Tuz deniz canlılarının yüzeye çıkmasını sağlar ve yüzeye çıktığı an avcılar sülünezi kolayca yakalayabilir.

  • Bir diğer av tekniğinde ise, uzun bir boru, sülünezin olduğu bölgeye sokulur.

  • İçi boş boru ile iyice derinlere batırılır.

  • Ardından boru çıkarılır ve borunun içerisindeki kumlar, sülünez ile birlikte dışarı dökülür.

  • Sülünez Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde ya da İspanya da yemek olarak tercih edilir.

  • Bu canlıdan hazırlanan yiyecekler oldukça pahalıdır.

  • Genelde bu canlı kabuklarından ayrıldıktan sonra iyice temizlenir ve çiğ olarak tüketilir.

  • Bazen de kabuklarıyla haşlanarak yenir.

  • Ülkemizde ise sülünez, balık avında yem olarak kullanılıyor.