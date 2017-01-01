Sülünez avlamak için sıra dışı bir yöntem
Bir deniz canlısı olan sülünez sıra dışı av tekniğiyle hayrete düşürüyor.
İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı, ince bir boruyu andıran görünüşüyle dikkat çekiyor.
Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf.
Sülünez denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur.
Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur.
Avcılar da bu yolla bu canlıları tespit ederler ve bu bölgeye tuz dökerler. Ardından tuzun üzerine deniz suyu serpiştirilir.
Tuz deniz canlılarının yüzeye çıkmasını sağlar ve yüzeye çıktığı an avcılar sülünezi kolayca yakalayabilir.
Bir diğer av tekniğinde ise, uzun bir boru, sülünezin olduğu bölgeye sokulur.
İçi boş boru ile iyice derinlere batırılır.
Ardından boru çıkarılır ve borunun içerisindeki kumlar, sülünez ile birlikte dışarı dökülür.
Sülünez Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde ya da İspanya da yemek olarak tercih edilir.
Bu canlıdan hazırlanan yiyecekler oldukça pahalıdır.
Genelde bu canlı kabuklarından ayrıldıktan sonra iyice temizlenir ve çiğ olarak tüketilir.
Bazen de kabuklarıyla haşlanarak yenir.
Ülkemizde ise sülünez, balık avında yem olarak kullanılıyor.