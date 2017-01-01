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Su sayacını açtıklarında şok oldular!

  • Bir aile senelerdir açılmamış olan su sayacı kutusunu açınca içinde gördükleri karşısında şaşkına döndü.

  • İçindeki canlıları inceleyen aile, değişik bir arı türünün su sayaç kutusunu kovana çevirdiğini fark etti.