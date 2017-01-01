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Soğanlı sütün yararları nelerdir?

  • Soğanla sütü karıştırarak içmek sağlık için oldukça yararlıdır. İşte soğan ve sütün faydaları...

  • Soğanın içeriğindeki antioksidan sağlık açısından çok yararlıdır.

  • Soğanlı süt kürünün kalbi güçlendirdiği, taşıdığı esterler kanın pıhtılaşmasını önlediği, kan yapımına yardımcı olduğu ve kan basıncını düşürdüğü bilinir.

  • Soğanlı sütün safra kesesi salgısını ve taş oluşumunu önlediği de bilinir.

  • Düzenli olarak kullanımının kanser üzerinde olumlu etkiler gösterdiği söylenir.

  • Aynı zamanda kalp ve kanser hastalıkları yanında bunama hastalığı olan alzheimera iyi geldiği bilinir.

  • Ayak, bacak ve vücudun bazı bölgelerinde oluşan ödem ve şişkinliklere akşam yemeğinden 1 saat önce soğanlı süt kürünün içilmesinin iyi geleceği de söylenir.

  • Peki soğanlı süt nasıl hazırlanır? - Yarım litre sütün içerisine ince kıyılmış bir iri soğan ve 4-5 diş ince kıyılmış sarımsakları koyarak kaynatın.

  • Ilık haldeyken süzün, iki çorba kaşığı süzme bal ilave ederek gün içinde kısa aralıklarla birer kaşığı için. ​

  • Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmamak için doktorunuza danışın.