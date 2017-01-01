Soğanlı sütün yararları nelerdir?
Soğanla sütü karıştırarak içmek sağlık için oldukça yararlıdır. İşte soğan ve sütün faydaları...
Soğanın içeriğindeki antioksidan sağlık açısından çok yararlıdır.
Soğanlı süt kürünün kalbi güçlendirdiği, taşıdığı esterler kanın pıhtılaşmasını önlediği, kan yapımına yardımcı olduğu ve kan basıncını düşürdüğü bilinir.
Soğanlı sütün safra kesesi salgısını ve taş oluşumunu önlediği de bilinir.
Düzenli olarak kullanımının kanser üzerinde olumlu etkiler gösterdiği söylenir.
Aynı zamanda kalp ve kanser hastalıkları yanında bunama hastalığı olan alzheimera iyi geldiği bilinir.
Ayak, bacak ve vücudun bazı bölgelerinde oluşan ödem ve şişkinliklere akşam yemeğinden 1 saat önce soğanlı süt kürünün içilmesinin iyi geleceği de söylenir.
Peki soğanlı süt nasıl hazırlanır? - Yarım litre sütün içerisine ince kıyılmış bir iri soğan ve 4-5 diş ince kıyılmış sarımsakları koyarak kaynatın.
Ilık haldeyken süzün, iki çorba kaşığı süzme bal ilave ederek gün içinde kısa aralıklarla birer kaşığı için.
Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmamak için doktorunuza danışın.