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Sıra dışı olay! Beyni dışarıda doğdu!

  • İngiltere'de 11 Haziran 2008 tarihinde dünyaya gelen Jamie Daniel, bütün doktorları hayret içinde bıraktı. Beyni dışarıda dünyaya gelen bebek için doktorların umudu yoktu.

  • Jamie, bu sıra dışı duruma karşı koydu ve yaşadı. Haftalar sonra evine gidebildi.

  • Birmingham Çocuk Hastanesi'nde yapılan riskli ameliyatla Jamie'nin beyni ameliyatla içeri alındı ve bu yüzden 7 hafta hastanede kaldı. Dünyaya ensefalosel (beyin keselişimi) sorunuyla gelen bebek için doktorların umudu yoktu.

  • Jamie aynı zamanda öğrenme güçlüğü ve fiziksel olarak kendini kontrol etmesine engel olan serebral palsi yüzünden zorluk çekiyor.

  • Jamie ve ailesinin yaşadığı bu zorlu bu süreç, tıp dünyasında 20 senede bir yaşanır.

  • Sağlık sorunlarına rağmen Jamie okulunu sevdiğini, ata binmekten ve televizyon izlemekten keyif aldığını söylüyor.

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