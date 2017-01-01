Sıra dışı olay! Beyni dışarıda doğdu!

İngiltere'de 11 Haziran 2008 tarihinde dünyaya gelen Jamie Daniel, bütün doktorları hayret içinde bıraktı. Beyni dışarıda dünyaya gelen bebek için doktorların umudu yoktu.
Jamie, bu sıra dışı duruma karşı koydu ve yaşadı. Haftalar sonra evine gidebildi.
Birmingham Çocuk Hastanesi'nde yapılan riskli ameliyatla Jamie'nin beyni ameliyatla içeri alındı ve bu yüzden 7 hafta hastanede kaldı. Dünyaya ensefalosel (beyin keselişimi) sorunuyla gelen bebek için doktorların umudu yoktu.
Jamie aynı zamanda öğrenme güçlüğü ve fiziksel olarak kendini kontrol etmesine engel olan serebral palsi yüzünden zorluk çekiyor.
Jamie ve ailesinin yaşadığı bu zorlu bu süreç, tıp dünyasında 20 senede bir yaşanır.
Sağlık sorunlarına rağmen Jamie okulunu sevdiğini, ata binmekten ve televizyon izlemekten keyif aldığını söylüyor.