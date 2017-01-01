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Sinüzitlerinizin açılması için...

  • Günlük hayatta yemeklerde ya da çayda hoş bir aroma bıraksın diye kullanılan karanfil bitkisinin insan vücuduna yararları kaçınılmazdır. İşte karanfil tüketmeniz için 9 neden...

  • 1- Ağzınızın kötü kokmasına sebep olan soğanlı ya da baharatlı yemeklerden sonra karanfil tüketmek, kötü koku oluşumunu engelleyecektir.

  • 2- Aniden gelen mide bulantısı ve kusmaya karşı oldukça etkili bir bitkidir.

  • 3- Sinüzitlerin kısa zamanda açılması için karanfil tozunu burnunuzdan yukarı doğru çekmelisiniz.

  • 4- Keskin kokusu, sinir sisteminde oldukça etkilidir. Yorgunluğa bağlı görülen negatif düşüncelerden sizi uzaklaştırır.

  • 5- Karanfil yağı, antibiyotik özelliğiyle cilt üzerindeki akneleri giderme konusunda oldukça güçlüdür. Siyah noktaları geçirdiği de bilinmektedir.

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