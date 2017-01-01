Sinüzitlerinizin açılması için...
Günlük hayatta yemeklerde ya da çayda hoş bir aroma bıraksın diye kullanılan karanfil bitkisinin insan vücuduna yararları kaçınılmazdır. İşte karanfil tüketmeniz için 9 neden...
1- Ağzınızın kötü kokmasına sebep olan soğanlı ya da baharatlı yemeklerden sonra karanfil tüketmek, kötü koku oluşumunu engelleyecektir.
2- Aniden gelen mide bulantısı ve kusmaya karşı oldukça etkili bir bitkidir.
3- Sinüzitlerin kısa zamanda açılması için karanfil tozunu burnunuzdan yukarı doğru çekmelisiniz.
4- Keskin kokusu, sinir sisteminde oldukça etkilidir. Yorgunluğa bağlı görülen negatif düşüncelerden sizi uzaklaştırır.
5- Karanfil yağı, antibiyotik özelliğiyle cilt üzerindeki akneleri giderme konusunda oldukça güçlüdür. Siyah noktaları geçirdiği de bilinmektedir.