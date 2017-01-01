Sıcak su içmek zayıflatıyor!

Gün içinde su içmek çok önemlidir. Doktorlar, günde 8 bardak su içmenin yeterli olduğunu söylüyor.
Fakat çoğu insan ılık suyun faydalı olduğu kadar sıcak suyun faydalı olduğunu bilmez. Oysa soğuk su yerine bir bardak sıcak su içmek, sağlık için çok önemlidir. İşte sıcak su içmenin yararları...
1. Kilo vermeye yardımcı olur - Kilo fazlalığınız varsa, sabahları bir bardak limonlu su içerek metabolizmanızı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olabilirsiniz.
2. Burun ve boğaz tıkanıklığına iyi gelir - Gün içilen içilen sıcak su, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrılarına doğal ilaçtır. Sıcak su balgamı çözer ve solunum borusundan çıkarmanıza yardımcı olur.
3. Kramp ağrılarına iyi gelir - Sıcak su adet kramplarını azaltmaya yardımcı olur. Sıcak suyun karın kasları üzerinde sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi vardır.
4. Vücudu yeniler - Sıcak su, vücuda detoks etkisi yaratır. Sıcak su içildiğinde vücut ısısı yükselmeye başlar ve terlersiniz. Bu, vücuttaki toksinlerin serbest kalmasına ve düzgün şekilde temizlenmesini sağlar.
5. Yaşlanmayı geciktirir - Vücudu toksinlerden arındırarak yaşlanmayı geciktirir. Sıcak su içerek cildin esnekliği artırılır, cilt hücreleri onarılır ve daha pürüzsüz bir cilt oluşturur.
6. Akne ve sivilceleri önler - Sıcak su, vücudu derinlemesine temizleyerek akneye bağlı enfeksiyonlar nedenlerini ortadan kaldırır.
7. Saçları canlandırır - Sıcak su içmek yumuşak, parlak saç elde etmek içinde iyi bir yoldur. Bu yöntem saç köklerindeki sinir uçlarını harekete geçirir. Doğal canlılığını geri kazanmasını ve sağıklı olmasını sağlar.
8. Saçları uzatır - Sıcak su saç köklerin düzenli çalışmasını sağlayarak gelişimini hızlandırır.
10. Kan dolaşımını artırır - Kas ve sinir aktivitesi için önemli olan kan dolaşımını artırır.
11. Sindirim sistemini harekete geçirir - Sıcak su sindirim için yararlıdır. Yapılan çalışmalar, bir yemek sırasında veya sonrasında soğuk su içilmesinin, tüketilen gıdalardaki yağın sertleşebileceğini göstermiştir. Bu bağırsağın iç duvarında yağ birikimi oluşturabilir, bu da sonunda bağırsak kanserine sebep olabilir. Sıcak su içmek ise, yemek sonrasında sindirime yardımcı olur.
12. Bağırsakları çalıştırır - Sıcak su, bağırsak hareketlerini sağlıklı ve ağrısız hale getirir. Aç karnına her sabah bir bardak sıcak veya ılık su içmek, bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar.