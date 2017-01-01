Sevgisiz büyüyen çocuklar kısa boylu oluyor!

Prof. Dr Selim Kurtoğlu, çocukların yeterli gelişememelerinin nedenleri ve tedavileriyle ilgili çok önemli bilgiler verdi.
Sağlıklı bir bebeğin boyu 40 haftalıkken 50 cm, başı ise 35 cm olması gerekir.
Ağırlığın kızlarda 3 kilo 300 gram, erkeklerde 3 kilo 500 gram olması normaldir.
Doğumdan 3 veya 6 gün sonrasında bebeklerin bazılarında kilo kaybı görülebilir. 10-14 gün geçtikten sonra bebekler önceki kilolarına geri dönerler.
1 YAŞINDAN SONRA KAÇ KEZ BOY ÖLÇÜMÜNÜN YAPILMASI GEREKİR? - 50 cm ile doğan bebek, 3 aylıkken 60, 6 aylıkken 67, 9 aylıkken 72 ve 1 yaşındayken 75 santimetre olur.
İlk 6 ayda bebeklerin 1 kez boyu ve kilosu ölçülmeli. İkinci 6 ayda ise boy ve kilo oranına bakılarak yetersiz ya da aşırı gelişen çocukları tespit edilebilir.
Çocukların 1 yaşından 3 yaşına kadar 6 ayda bir, 3 yaşını geçtikten sonra ise yılda bir kere boyu ve kilosu ölçülmeli.
Kafaya takılan bazı ruhsal problemler, çocukların boylarının yeterince uzayamamasına sebep oluyor. Ebeveyni ayrı olan çocuklar, travmalar, ailedeki yetersiz ilgi gibi etkenler büyüme hormonunu olumsuz etkileyebilmektedir. Bazı çocukların diğer çocuklara göre kısa kalmasının nedeni de budur.