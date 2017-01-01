Serebral Palsi hastalığının belirtileri
Bebeklik döneminde belirtilerini göstermeye başlayan hastalık, nöroloji uzmanları tarafından teşhis edilen Serebral Palsi'nin belirtileri neler? İşte cevabı...
1- Hareket becerilerinde bozukluk
2- Duruş kontrolünde bozukluk
3- 2 aylık bebeklerde 'sosyal gülme'nin olmaması
4- Bebeğin çok ağlaması ve sakinleşmemesi
5- Emme ve yutma sorunları
6- Baş kontrolünün olmaması
7- 5 aylıkken elleriyle nesneleri kavrayamama
8- 9 aylıkken desteksiz oturamama
9- 10 aylıkken parmakla işaretin olmaması
10- 11 aylıkken elde 'cımbız tutuş'un olmaması
11- 12 aylıkken emekleyememe
12- 15 aylıkken 2-6 kelime bile söyleyememe
13- 18 aylıkken bağımsız yürüyememe, parmak ucu, denge sorunları ile birlikte koordinasyon bozuklukları olması