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Serebral Palsi hastalığının belirtileri

  • Bebeklik döneminde belirtilerini göstermeye başlayan hastalık, nöroloji uzmanları tarafından teşhis edilen Serebral Palsi'nin belirtileri neler? İşte cevabı...

  • 1- Hareket becerilerinde bozukluk

  • 2- Duruş kontrolünde bozukluk

  • 3- 2 aylık bebeklerde 'sosyal gülme'nin olmaması

  • 4- Bebeğin çok ağlaması ve sakinleşmemesi

  • 5- Emme ve yutma sorunları

  • 6- Baş kontrolünün olmaması

  • 7- 5 aylıkken elleriyle nesneleri kavrayamama

  • 8- 9 aylıkken desteksiz oturamama

  • 9- 10 aylıkken parmakla işaretin olmaması

  • 10- 11 aylıkken elde 'cımbız tutuş'un olmaması

  • 11- 12 aylıkken emekleyememe

  • 12- 15 aylıkken 2-6 kelime bile söyleyememe

  • 13- 18 aylıkken bağımsız yürüyememe, parmak ucu, denge sorunları ile birlikte koordinasyon bozuklukları olması