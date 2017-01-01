Şehitler Abidesi 15 Temmuz'da açılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine direnişinin hatırasını yaşatmak için 15 Temmuz Şehitler Abidesi inşa ediliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışına yapılan abidenin, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci senesinde açılması planlanıyor.
Abidenin mimarı Hilmi Şenalp, açıklamasında, 15 Temmuz 2016'da milletine düşman ve vatan haini bir grubun darbe teşebbüsünün, milletin şanlı direnişiyle karşılaştığını belirterek, darbe girişimine direnen 249 vatandaşın şehit olduğunu anlattı.
Şenalp, abidenin, bu şanlı direnişin hatırasını yaşatmak için olayların en yoğun ve dehşetli yaşandığı bölgelerden biri olan eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında inşa edildiğini aktardı.
Abidenin bulunduğu mevkiye Nakkaştepe tarafından yol açılacağını ve 9 dönümlük arazinin Şehitlik Parkı olarak tanzim edileceğini belirten Şenalp, bölgeye şehitleri temsilen 250 selvi fidanı ve 250 gül dikileceğini söyledi.
Beşgenden üretilen geometriye sahip abidenin kubbe bütünlüğünün kainatı ve sonsuzluğu sembolize ettiğini vurgulayan Şenalp, kubbenin çelik taşıyıcı konstrüksiyonu üzerine 5 santimetre Kefken taşı kaplama yapılacağını belirtti.
Hilmi Şenalp, kubbe açıklığı 11, yüksekliği 9,5 metre olan abidede sürekli sala okunacağını kaydetti.