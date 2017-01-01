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Şehitler Abidesi 15 Temmuz'da açılıyor

  • Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine direnişinin hatırasını yaşatmak için 15 Temmuz Şehitler Abidesi inşa ediliyor.

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışına yapılan abidenin, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci senesinde açılması planlanıyor.

  • Abidenin mimarı Hilmi Şenalp, açıklamasında, 15 Temmuz 2016'da milletine düşman ve vatan haini bir grubun darbe teşebbüsünün, milletin şanlı direnişiyle karşılaştığını belirterek, darbe girişimine direnen 249 vatandaşın şehit olduğunu anlattı.

  • Şenalp, abidenin, bu şanlı direnişin hatırasını yaşatmak için olayların en yoğun ve dehşetli yaşandığı bölgelerden biri olan eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında inşa edildiğini aktardı.

  • Abidenin bulunduğu mevkiye Nakkaştepe tarafından yol açılacağını ve 9 dönümlük arazinin Şehitlik Parkı olarak tanzim edileceğini belirten Şenalp, bölgeye şehitleri temsilen 250 selvi fidanı ve 250 gül dikileceğini söyledi.

  • Beşgenden üretilen geometriye sahip abidenin kubbe bütünlüğünün kainatı ve sonsuzluğu sembolize ettiğini vurgulayan Şenalp, kubbenin çelik taşıyıcı konstrüksiyonu üzerine 5 santimetre Kefken taşı kaplama yapılacağını belirtti.

  • Hilmi Şenalp, kubbe açıklığı 11, yüksekliği 9,5 metre olan abidede sürekli sala okunacağını kaydetti.