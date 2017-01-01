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Şeftali ağız kokusunu gideriyor!

  • Yaz mevsiminde en çok tüketilen meyvelerin başında gelen şeftalinin birçok yararı bulunur.

  • Şeftaliden faydalanabilmek için aşırı tüketimden kaçınılması gerekir. Günde 1-2 tane tüketilmesi gerekir. Fazlası ise ishal gibi sorunlara sebep olur. İşte şeftalinin yararları...

  • Her gün yenilen bir ya da iki şeftali sindirim sistemini hızlandırır.

  • Sakinleştirici etkisi olan şeftali, içeriğindeki sinir sistemini rahatlatıcı bileşenler sayesinde strese de çare olabilir.

  • Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunan şeftali, içerisindeki çeşitli vitaminler ve potasyum sayesinde daha sağlıklı bir dolaşım sistemi sağlar.

  • Yaz güneşinin cilde verdiği hasarların önüne geçer.

  • Böbrekleri korur ve zararlı maddelerden arınmasını sağlar.

  • Ağız kokusunu giderir.

  • Gut hastalığının tedavisi için bire birdir.

  • İdrar haznesini ve kanda bulunan zehirli maddeleri temizler.

  • Uyku sorunlarına iyi gelir.

  • Kanser, kalp, diyabet gibi ciddi hastalıklara karşı korur.

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

  • Safra kesesinin işlevini düzene sokar.

  • Bağırsak kurtlarını ve solucanlarını düşürür.