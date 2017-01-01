Şeftali ağız kokusunu gideriyor!
Yaz mevsiminde en çok tüketilen meyvelerin başında gelen şeftalinin birçok yararı bulunur.
Şeftaliden faydalanabilmek için aşırı tüketimden kaçınılması gerekir. Günde 1-2 tane tüketilmesi gerekir. Fazlası ise ishal gibi sorunlara sebep olur. İşte şeftalinin yararları...
Her gün yenilen bir ya da iki şeftali sindirim sistemini hızlandırır.
Sakinleştirici etkisi olan şeftali, içeriğindeki sinir sistemini rahatlatıcı bileşenler sayesinde strese de çare olabilir.
Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunan şeftali, içerisindeki çeşitli vitaminler ve potasyum sayesinde daha sağlıklı bir dolaşım sistemi sağlar.
Yaz güneşinin cilde verdiği hasarların önüne geçer.
Böbrekleri korur ve zararlı maddelerden arınmasını sağlar.
Ağız kokusunu giderir.
Gut hastalığının tedavisi için bire birdir.
İdrar haznesini ve kanda bulunan zehirli maddeleri temizler.
Uyku sorunlarına iyi gelir.
Kanser, kalp, diyabet gibi ciddi hastalıklara karşı korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.
Safra kesesinin işlevini düzene sokar.
Bağırsak kurtlarını ve solucanlarını düşürür.