Savaş öncesi ve sonrası Suriye

Halep, Suriye İç Savaşı’ndan en büyük darbeyi alan kentlerden biri oldu.
Dünya mirası kategorisindeki pek çok tarihi yerin bombalarla yerle bir edilmesinin yanı sıra, bir neslin hafızası da hunharca silinmiş oldu.
İnsanların her gün geçtiği sokaklar, her gün gördükleri binalar ve meydanlar şimdi tanınmayacak halde.
Halep’te bulunan Olympia Restoranı’nın Facebook hesabından, Halep’teki bazı yerlerin savaştan önce ve sonra çekilmiş fotoğraflarından oluşan 124 karelik bir seri yayınladı.
Albüme eklenmiş kısa notta ise şunlar yazıyordu: “Bu 124 görüntü, sevdiğimiz şehrimizin bir zamanlar nasıl olduğunu ve şimdi anıtların, tarihi yerlerin, eski evlerin, camilerin, kiliselerin, UNESCO tarafından 1989’dan beri Dünya Mirası kabul edilen eski tarihi pazarların sabotajından, yıkımından, yağmasından ve yakılmasından sonra nasıl göründüğünü gösteriyor.”
Sözler bombaların, patlamaların, yangınların, nefretin, yani aslında insanın yarattığı zararı anlatmak için yetersiz belki ama fotoğraflar gerçeği acımasızca gözler önüne seriyor.