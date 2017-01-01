Şaşırtıcı bilinmeyen gerçekler

İnsan uyandığı andan itibaren beyin küçük bir ampulü yakacak kadar elektrik üretir.
Bir mavi balinanın dili Afrika'da yaşayan ortalama bir filin ebatlarıyla aynıdır.
Birinci Dünya Savaşında Fransa ülkedeki tüm taksileri devraldı ve askerler cepheye bu taksilerle taşındı.
Su samurları el ele tutuşarak uyurlar.
Leonardo Da Vinci aynı anda bir eliyle yazı yazıp diğer eliyle resim yapabiliyordu.
Taklitçi ahtapot isimli ahtapot, sadece renk değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda dil balığı, aslan balığı ve deniz yılanı gibi hayvanların şekline de bürünebiliyor.
Peynir ve bitter çikolata, diş çürümesini önler.
Dünyada yaşayan tüm insanları oluşturan atomlardaki boşluklar çıkarılırsa tüm dünya nüfusu bir elmaya sığabilir.
Dünyanın en zengin 3 ailesi, en fakir 48 ülkenin toplam servetinden daha fazla servete sahip.
Everest Dağı'nda 200'den fazla dağcı cesedi bulunmakta.
Dünyadaki insanların üçte ikisi hiç kar görmedi.
Artık nesli tükenmiş olan 'Yünlü mamut' isimli mamut türünün canlıları Mısır Piramitleri inşa edilirken varlardı.
Ortalama bir insan, ömrü boyunca dünyanın çevresini yaklaşık üç defa dolaşacak kadar yürür.
Bir denizanasının %95'i sudan oluşmaktadır.
Çok sert hapşırırsanız kaburga kemiklerinizden biri kırılabilir.
Karda gizlenmeye çalışan bir kutup ayısı, siyah burnunu pençesiyle kapatır.
Uyurken, TV izlerken olduğundan iki kat daha fazla kalori harcarız.
İnsan uzun süre bir böbrek ve bir akciğerle, midesiz, dalaksız yaşayabilir, ama karaciğersiz bir dakika bile yaşayamaz.
İnsan yılda en az 1460 rüya görür.
Timsahlar daha derine batabilmek için taş yutarlar.
'Duck Hunt' aslında iki kişilik bir oyundur. İkinci oyuncu ördeği kontrol eder.
İnanması güç ama Helicoprion isimli bu köpek balığının 270 milyon sene önce yaşadığı sanılıyor. Bu hayvanların ilginç yanı ise testere şeklinde yuvarlak çene yapılarıydı.
Çin’ de İngilizce konuşanların sayısı Amerika’ dan daha fazladır!
Çok mecbur kalmadığınız takdirde asla kar yemeyin.Vücudunuz karı eritmek için oldukça fazla enerji harcar. Susuz kaldığınız zaman sadece son çare olarak kar yiyin çünkü vücudunuz kardan su elde etmek için fazlasıyla ısı vermek zorunda kalacaktır.