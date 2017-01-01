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Samsung batarya ömrünü uzatmanın yolunu açıkladı

  • Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarının başında gelen şarj sorunu Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un gündeminde.

  • Kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak isteyen firma geçtiğimiz yıl satışa sunduğu amiral gemisi modeli Note 8'in pil ömrünü uzatmanın yollarını açıkladı.

  • Samsung'un yayınladığı bilgilere göre telefonunuzun batarya performansını arttırmanın başlıca 3 yolu var.

  • Bunlardan birincisi telefonun temasını siyah arka fonlardan seçmek.

  • İkinci yöntem, açık olan ve hali hazırda kullanmadığınız Wi-Fi, Bluetooth, NFC gibi uygulamaları kapatmak.

  • Üçüncü ve son seçenek ise, telefonunuzda bulunan güç tasarruf modunu aktif hale getirmek.

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