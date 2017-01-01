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Salçadan geriye kalanı kurutup 300 liraya satıyor

  • Balıkesirli iş adamı Halil Efe, salça fabrikalarından aldığı kırmızı biber atığını kurutup tonunu 300 liradan hayvan yetiştiricilerine satıyor.

  • Kırmızı biber atığının kurusunun hayvanlara yedirildiğini ifade etti.

  • Burhaniye ile Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki salça fabrikalarından cüzi fiyatlara aldığı atığı boş alana serdiğini dile getiren Efe, "Salçadan geriye kalanlar güneş altında 4-5 gün kurumaya bırakılıyor. İşçiler tarafından geniş ağızlı fırçalar vasıtasıyla günde 1-2 kez havalandırılarak daha çabuk kuruması sağlanıyor. Kuruyan biberler daha sonra 50'şer kiloluk çuvallara doldurularak büyük ve küçükbaş hayvan çiftliklerine gönderiliyor." dedi.

  • Salçalık olarak yetiştirilen kapya biberinin acı olmadığını belirtti. Biberin fabrikada salçaya işlendikten sonra açığa çıkan atık bizim ham maddeleri olduğunu ekledi.

  • "Besin değeri açısından zengin. Kırmızı biber atığının kurusu, yemlere karıştırılıyor ve özellikle süt verimine iyi geldiği söyleniyor. Besleyici olması dolayısıyla çiftliklerden iyi talep alıyoruz." dedi.

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