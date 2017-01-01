Salçadan geriye kalanı kurutup 300 liraya satıyor

Balıkesirli iş adamı Halil Efe, salça fabrikalarından aldığı kırmızı biber atığını kurutup tonunu 300 liradan hayvan yetiştiricilerine satıyor.
Kırmızı biber atığının kurusunun hayvanlara yedirildiğini ifade etti.
Burhaniye ile Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki salça fabrikalarından cüzi fiyatlara aldığı atığı boş alana serdiğini dile getiren Efe, "Salçadan geriye kalanlar güneş altında 4-5 gün kurumaya bırakılıyor. İşçiler tarafından geniş ağızlı fırçalar vasıtasıyla günde 1-2 kez havalandırılarak daha çabuk kuruması sağlanıyor. Kuruyan biberler daha sonra 50'şer kiloluk çuvallara doldurularak büyük ve küçükbaş hayvan çiftliklerine gönderiliyor." dedi.
Salçalık olarak yetiştirilen kapya biberinin acı olmadığını belirtti. Biberin fabrikada salçaya işlendikten sonra açığa çıkan atık bizim ham maddeleri olduğunu ekledi.
"Besin değeri açısından zengin. Kırmızı biber atığının kurusu, yemlere karıştırılıyor ve özellikle süt verimine iyi geldiği söyleniyor. Besleyici olması dolayısıyla çiftliklerden iyi talep alıyoruz." dedi.