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Sahil Güvenlik'teki görüntüler FETÖ iddianamesinde

  • Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na sözde "sıkıyönetim emri"nin gelmesiyle yaşanan hareketliliğin görüntüleri ortaya çıktı.