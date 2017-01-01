Sağlıklı oruç tutmak için...

Ramazan'da artan sıcaklıkların kendini iyiden iyiye hissettirdiği yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle Doç. Dr. İsmet Tamer, sağlıklı oruç tutmanın püf noktalarını verdi.
Kilo fazlalığı problemi olan birçok kişi Ramazan ayını oruç tutarak zayıflanacak bir fırsat olarak görebilir, oysa bu beklenti çoğunlukla ayın sonunda fazladan alınan birkaç kilo ile sonlanabilir.
Ramazan ayını kilo vermek için fırsat olarak görenleri uyaran Doç. Dr. İsmet Tamer; "Ramazan ayı boyunca temel olarak günde iki öğün beslenildiği için gün boyu metabolizmanın ihtiyacı olan enerjiyi ve vücudun gereksinimi olan yapı taşlarını karşılayacak ölçüde yeterli protein, karbonhidrat, vitamin ve mineralleri sahurda tüketirken yanında mutlaka yeterli sıvı da alınmalıdır.
Bu öneri sabah ve öğlen yenilmesi gereken her şeyin sahurda tüketilmesi gibi anlaşılmamalıdır.
Böyle bir durumda bir bakıma modifiye olarak Ramazan'a uyum sağlayan metabolizma, aşırı tüketilen besinlerden alınan enerjiyi kullanamaz ve sağlıksız bir kilo alımı ortaya çıkabilir” dedi.
İftarda orucu hafif bir kahvaltı ya da çorba gibi sindirimi kolay gıdalarla açmak çok sağlıklı bir seçim olduğunu dile getiren Doç. Dr. İsmet Tamer; "Uzun süren açlık sonrası hızlı şekilde çok miktarda besin tüketme alışkanlığı özellikle Ramazan'da çok yaygındır.
Oysa ki kahvaltı ve çorba ile orucu açtıktan sonra biraz bekleyip, bu arada özellikle günlük sıvı eksiğini su, taze sıkılmış meyve suları ya da ayran gibi sıvılarla gidermeye çalışmak daha mantıklı olur” dedi.
İftar sofrasında ana yemekte et, tavuk ya da sebze yemekleri tercih edilebilir, ancak bunların az yağlı, ızgara, haşlama ya da buharda pişirme yöntemleri ile hazırlanmasına özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. İsmet Tamer; "Aşırı yağlı veya kızartmalar sindirimi zorlaştıracaktır.
Yediklerimizi yavaş yemek, lokmaları yeterince çiğnendikten sonra yutmak ve iftardan 1-2 saat sonra yapılacak hafif bir yürüyüş, hem sindirime yardımcı olacak hem de kalp damar sağlığınız için faydalı bir aktivite oluşturacaktır.
Özellikle sıcak ve uzun yaz günlerine denk gelen aylarda diyabet, kalp ve hipertansiyon hastaları ile hamile bayanların oruç tutma konusunda ısrarcı olmamaları, durumlarını mutlaka doktorları ile görüşmeleri gerekir” şeklinde konuştu.
Ramazanda sahura mutlaka kalkılmalı ve mümkünse orucun başladığı imsak saatine en yakın zamanda sahur yemeği yenilmelidir diyen Tamer; "Gece erken saatte yemek yiyip yatmak ya da hiç sahur yapmamak günün ilerleyen saatlerinde kan şekerinin çok düşmesine ve sıvı eksikliğinin belirgin hale gelmesine neden olabilir.
Bu durum gün içerisinde halsiz kalmanıza, konsantrasyon bozukluğuna ve dahası hayati organlarınızın çalışma düzenlerinin bozulmasına yol açar” uyarısında bulundu.
Sahurda peynir gibi süt ürünleri, yumurta, domates, salatalık gibi taze sebzeler içeren hafif ama tok tutucu bir kahvaltı yapmanın sağlıklı bir seçenek olduğunu söyleyen Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmet Tamer; "Bu gıdaların arkasından çorba ve zeytinyağlı sebze yemekleri ve meyve yenebilir. Böylece hem gün boyunca gereken enerji ve vitaminler temin edilmiş olur hem de süt, süt ürünleri ve yumurta ile günlük protein ihtiyacı karşılanır.
Enerji ihtiyacımızın ana kaynağı olan karbonhidrat ve tabi ki sindirim sistemimizin düzgün çalışmasına yardımcı lif ihtiyacı için de meyvenin yanı sıra tam buğday ekmeği, kepekli makarna ya da bulgur tercih edilmelidir. Ayrıca meyve kurusu ve ceviz, badem gibi kuru yemişler de fırsat buldukça tüketilmelidir. Bu gıdalar ayrıca uzun saatler boyunca tokluk hissetmemiz için de destek olurlar” dedi.
Ramazanda günlük aktiviteler gerçekleştirilirken mümkün mertebe aşırı sıcağa maruz kalınmaması gerektiği konusunda uyaran Tamer,"Aşırı sıvı kaybına neden olabilecek aktivitelerden de kaçınmak uygun olacaktır.
İşi ya da görevi nedeniyle bu durumlara maruz kalacak kişilerin ya da oruç tutmak isteyen profesyonel sporcuların, günlük aktivitelerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenmelerine destek olması amacıyla besin takviyelerinden yararlanmaları uygun olabilir. Bu durumdaki bireylerin bir uzmandan destek almaları gerekir” diye konuştu.