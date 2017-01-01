Sağlığınız için bayramda bunlara dikkat edin!
Dyt. Ezgi Mumcu Ramazan ayında verilen kiloları bayramda geri almamak için bazı önerilerde bulundu. İşte bayram boyunca dikkat edilmesi gereken kurallar...
Sağlıklı şekilde tamamlanan Ramazan ayından sonraki ilk günden itibaren kendinize 3 ana, 1-2 ara öğün olmak üzere bir beslenme planı hazırlayın.
Güne hafif bir kahvaltı ile başlayın. Her öğünde az ve iyi çiğneyerek tüketeceğiniz yiyecekleri tercih ederek mide yükünü hafifletin.
Kabızlık problemi yaşamamak için porsiyonlara dikkat ederek sebze ve meyve tüketimini artırın.
Kızartma ve kavurma yerine; ızgara ya da fırında pişirilen hafif yemekleri tercih edin.
Ağır ve şerbetli hamur tatlıları yerine sütlü ve meyveli tatlıları tüketmeye özen gösterin.
Çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin yerine bitkisel çaylar ve su tüketmeye dikkat edin.
Ramazan ayında su tüketiminin azalması, vücutta sıvı kaybına neden olur. Bunun için ayran, şekersiz limonata, komposto, soğuk bitki çayı ya da maden suyu tercih edin.
Diyabet, tansiyon, kalp gibi rahatsızlıklarınız varsa, hastalığınıza göre beslenme programı uygulayın.
Tatildeyseniz açık büfe yiyeceklerden doğru miktarlarda ve fazla karıştırmadan tüketmeye özen gösterin.
Bol bol hareket etmeye özen gösterin.