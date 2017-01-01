Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Sağlığınız için bayramda bunlara dikkat edin!

  • Dyt. Ezgi Mumcu Ramazan ayında verilen kiloları bayramda geri almamak için bazı önerilerde bulundu. İşte bayram boyunca dikkat edilmesi gereken kurallar...

  • Sağlıklı şekilde tamamlanan Ramazan ayından sonraki ilk günden itibaren kendinize 3 ana, 1-2 ara öğün olmak üzere bir beslenme planı hazırlayın.

  • Güne hafif bir kahvaltı ile başlayın. Her öğünde az ve iyi çiğneyerek tüketeceğiniz yiyecekleri tercih ederek mide yükünü hafifletin.

  • Kabızlık problemi yaşamamak için porsiyonlara dikkat ederek sebze ve meyve tüketimini artırın.

  • Kızartma ve kavurma yerine; ızgara ya da fırında pişirilen hafif yemekleri tercih edin.

  • Ağır ve şerbetli hamur tatlıları yerine sütlü ve meyveli tatlıları tüketmeye özen gösterin.

  • Çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin yerine bitkisel çaylar ve su tüketmeye dikkat edin.

  • Ramazan ayında su tüketiminin azalması, vücutta sıvı kaybına neden olur. Bunun için ayran, şekersiz limonata, komposto, soğuk bitki çayı ya da maden suyu tercih edin.

  • Diyabet, tansiyon, kalp gibi rahatsızlıklarınız varsa, hastalığınıza göre beslenme programı uygulayın.

  • Tatildeyseniz açık büfe yiyeceklerden doğru miktarlarda ve fazla karıştırmadan tüketmeye özen gösterin.

  • Bol bol hareket etmeye özen gösterin.