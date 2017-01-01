Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Sağanak yağış İstanbul'u işte böyle etkiledi!

  • İstanbul'da gece aralıklarla devam eden ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'u adeta felç etti. Birçok binayı su basarken, işe gitmek için güne uyanan İstanbullular çok zor anlar yaşadı.