Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Sabah bir bardak ballı su içerseniz...

  • Balın içerisindeki şeker sağlıklı kalori kaynağı olan doğal şekerdir. Ballı su içerek diğer şekerli içeceklere oranla kalori alımınızı azaltabilirsiniz.

  • Ballı su düzenli tüketiminde tatlı krizinin önüne geçer.

  • Sindirim sisteminizi düzenler ve iyileştirmeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra kabızlık sorununu önler.

  • Vücudu toksinlerden arındırır.

  • Ballı suyun içerisine limon ekleyerek hastalığa sebep olan toksinlere karşı faydasını artırabilirsiniz.

  • Ballı su boğazı yumuşatarak ağrı ve tahrişi azaltmaya yardımcı olur. Enerji verir. Halsizlik ve uyuşukluk gibi durumlarda kahve yerine ballı su içebilirsiniz.

  • Sabah kalktığınızda bir bardak ballı su içerek vücudunuzun daha çabuk ayılmasını sağlayabilirsiniz. Ballı su kilo vermeye yardımcı olur

AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!

Son Eklenen Haberler

Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
  1. Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü 2..
  2. Tuncay Özkan tehdit etti:..
  3. Macron'dan Erdoğan'a telefon!
  4. Yerli otomobilde flaş gelişme! Bakana..
  5. Sakarya'da yüzsüzlükte son nokta!..
  6. Duruşmada FETÖ elebaşına sahip çıktı!
  7. Rusya'dan 'dünya savaşı' açıklaması
  8. 27 yıl sonra bir ilk yaşandı!
  9. DBP'li 7 eski meclis üyesi gözaltında
  10. Şehir Hatları'ndan ek seferler
  11. Robinho'dan Çaykur Rizespor açıklaması
  12. Marmaris'te tatilciler yunusları..
  13. CHP Milletvekili Akaydın hakkında..
  14. Galatasaray'a sürpriz golcü! Teklif..
  15. Yumurta üretimini yasakladılar
  16. İş kurmak isteyenler dikkat! O kurum..
  17. Çarpıcı iddia: Yeni bir dünya savaşı..
  18. İstanbul'da taşıma ücretleri belli..
  19. Aranan isimler enselendi!
  20. Yalova’da dürüstlüğü sayesinde iş..