RX-8'in atasına istenen fiyat dudak uçuklatıyor
Wankel motor denilince aklımıza ilk Mazda gelir. Tabi Mazda'nın da RX serisi...
İşte bu otomobil de adeta RX-7 ve RX-8'in atası.
1968 model olan otomobilin tam adı Mazda Cosmo Sport.
Cosmo, ilk olara 1964 Tokyo Motor Show'da bir konsept olarak ortaya çıktı.
Uzay araçlarına benzer tarzı ve sıra dışı aktarma elemanlarıyla kendine ait bir havası vardı.
Seneler sonra ise Wankel motoru ile üretime geçti.
1.0 litrelik olan bu Wankel motor 110 beygirlik güç üretebiliyordu.
Resimde görmüş olduğunuz bu Cosmo ise satışa çıkıyor.
Şimdiye kadar yaklaşık 34 bin km yol yapmış.
Ve 120 bin dolardan satışa çıkarılacağı söyleniyor.
Yani Türkiye piyasası üzerinden düşünecek olursak, 2. el modern bir RX-8'in yaklaşık 4 ya da 5 katı.
Kaynak: Otorehberi