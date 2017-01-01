Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

RX-8'in atasına istenen fiyat dudak uçuklatıyor

  • Wankel motor denilince aklımıza ilk Mazda gelir. Tabi Mazda'nın da RX serisi...

  • İşte bu otomobil de adeta RX-7 ve RX-8'in atası.

  • 1968 model olan otomobilin tam adı Mazda Cosmo Sport.

  • Cosmo, ilk olara 1964 Tokyo Motor Show'da bir konsept olarak ortaya çıktı.

  • Uzay araçlarına benzer tarzı ve sıra dışı aktarma elemanlarıyla kendine ait bir havası vardı.

  • Seneler sonra ise Wankel motoru ile üretime geçti.

  • 1.0 litrelik olan bu Wankel motor 110 beygirlik güç üretebiliyordu.

  • Resimde görmüş olduğunuz bu Cosmo ise satışa çıkıyor.

  • Şimdiye kadar yaklaşık 34 bin km yol yapmış.

  • Ve 120 bin dolardan satışa çıkarılacağı söyleniyor.

  • Yani Türkiye piyasası üzerinden düşünecek olursak, 2. el modern bir RX-8'in yaklaşık 4 ya da 5 katı.

  • Kaynak: Otorehberi