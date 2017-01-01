Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Ronaldo'ya şaka gibi teklif!

  • Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmak istediği haberleri yayılınca Avrupa kulüplerinden Portekizli yıldıza teklifler gelmeye başladı. Bunlardan bazıları ciddiyken bazıları ise şaka gibiydi.

  • Hertha Berlin, Twitter hesabından Cristiano Ronaldo’ya teklif götürdü! Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Real Madrid’de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edilen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’ya ilginç bir mesaj gönderdi.

  • Berlin ekibinin resmi Twitter hesabı, Cristiano Ronaldo’ya ”Paramız yok ama galaktik bir meydan okuma olur. Berlin seni çocuğu gibi sever. İlgilenir misin Ronaldo?” tweeti atarak yıldız futbolcuyu davet etti.

  • Alman temsilcisi, Twitter’dan ilk kez bir oyuncuya teklif götürmedi. Hertha Berlin, Manchester United’tan ayrılan İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic’e de Twitter’dan mesaj atmıştı.

  • Hertha Berlin, Ibrahimovic’e ”Harika taraftarlarımız var ama paramız yok. Ancak Bundesliga’yı ilk defa kazanabilirsin. Bunu bir düşün” tweeti atmıştı.

  • Ronaldo’nun yetiştiği Sporting Lizbon da boş durmadı. Yıldız futbolcuyu eve dönmeye davet etti.

  • İngiliz ekibi Bolton Wanderers ise Cristiano Ronaldo’nun transferi için oyuncuyla görüşme yapılmadığını Twitter’dan doğruladı.

  • FC Salisbury ise bir Tweet atarak “Cristiano Ronaldo’nun Salisbury’ye transfer olacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak kulüp yorum yapmama kararı aldı” denildi.

  • Oyuncunun menajeri Jorge Mendez, bazı Premier Lig ekiplerinden teklif aldıklarını açıkladı.

  • Bu takımların Manchester United ve Manchester City olduğu tahmin ediliyor. Chelsea’nin de bir sürpriz yapabileceği konuşuluyor.