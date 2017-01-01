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Restoranlardan tuhaf sunumlar

  • Sunumu çok farklı bir hale getirerek fiyatları uçuran, restoranların kendilerine özgü konsept belirlemek için çalışmalar yapması son yılların popüler davranışları arasında...

  • İşte birbirinden tuhaf sunumlar...