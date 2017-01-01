Real Madrid'den sonra yolu süper lige düşen oyuncular
Bazıları dünya yıldızıydı, bazılarını kimse tanımıyordu. İşte bir dönem Real Madrid'de top koşturup daha sonra yolu Süper Lig'e düşen futbolcular...
ROBERTO CARLOS | 2007 | Geldiği takım: Fenerbahçe
GEREMI | 2010 | Geldiği takım: Ankaragücü
ELVIR BALIC | 2002 | Geldiği takım: Galatasaray
NICOLAS ANELKA | 2005 | Geldiği takım: Fenerbahçe
GHEORGHE HAGI | 1996 | Geldiği takım: Galatasaray
GUTI HERNANDEZ | 2010 | Geldiği takım: Beşiktaş
WESLEY SNEIJDER | 2012 | Geldiği takım: Galatasaray
HAMİT ALTINTOP | 2012 | Geldiği takım: Galatasaray
FLAVIO CONCEICAO | 2004 | Geldiği takım: Galatasaray
JOSE RODRIGUEZ | 2015 | Geldiği takım: Galatasaray
ROYSTON DRENTHE | 2015 | Geldiği takım: Kayseri Erciyesspor
SAMUEL ETO'O | 2015 | Geldiği takım: Antalyaspor
PEPE | 2017 | Geldiği takım: Beşiktaş
JULIEN FAUBERT | 2012 | Geldiği takım: Elazığspor
CICINHO | 2013 | Geldiği takım: Sivasspor
JULIO CESAR | 2008 | Geldiği takım: Gaziantepspor
ALVARO NEGREDO | 2017 | Geldiği takım: Beşiktaş
ROBERTO SOLDADO | 2017 | Geldiği takım: Fenerbahçe
DANIEL OPARE | 2015 | Geldiği takım: Beşiktaş
ADEBAYOR | 2017 | Geldiği takım: Başakşehir