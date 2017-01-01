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Real Madrid'den sonra yolu süper lige düşen oyuncular

  • Bazıları dünya yıldızıydı, bazılarını kimse tanımıyordu. İşte bir dönem Real Madrid'de top koşturup daha sonra yolu Süper Lig'e düşen futbolcular...

  • ROBERTO CARLOS | 2007 | Geldiği takım: Fenerbahçe

  • GEREMI | 2010 | Geldiği takım: Ankaragücü

  • ELVIR BALIC | 2002 | Geldiği takım: Galatasaray

  • NICOLAS ANELKA | 2005 | Geldiği takım: Fenerbahçe

  • GHEORGHE HAGI | 1996 | Geldiği takım: Galatasaray

  • GUTI HERNANDEZ | 2010 | Geldiği takım: Beşiktaş

  • WESLEY SNEIJDER | 2012 | Geldiği takım: Galatasaray

  • HAMİT ALTINTOP | 2012 | Geldiği takım: Galatasaray

  • FLAVIO CONCEICAO | 2004 | Geldiği takım: Galatasaray

  • JOSE RODRIGUEZ | 2015 | Geldiği takım: Galatasaray

  • ROYSTON DRENTHE | 2015 | Geldiği takım: Kayseri Erciyesspor

  • SAMUEL ETO'O | 2015 | Geldiği takım: Antalyaspor

  • PEPE | 2017 | Geldiği takım: Beşiktaş

  • JULIEN FAUBERT | 2012 | Geldiği takım: Elazığspor

  • CICINHO | 2013 | Geldiği takım: Sivasspor

  • JULIO CESAR | 2008 | Geldiği takım: Gaziantepspor

  • ALVARO NEGREDO | 2017 | Geldiği takım: Beşiktaş

  • ROBERTO SOLDADO | 2017 | Geldiği takım: Fenerbahçe

  • DANIEL OPARE | 2015 | Geldiği takım: Beşiktaş

  • ADEBAYOR | 2017 | Geldiği takım: Başakşehir

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