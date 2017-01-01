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Pogba, İslam düşmanlarına öyle bir cevap verdi ki!

  • Manchester United forması giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, dünyadaki İslam karşıtlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

  • İslam'la terörün ilişkilendirilmeye çalışılmasıyla ilgili konuşan Paul Pogba: Süreç biraz hassas ve zor ama pes edemeyiz. Onların kafamıza girmelerine izin vermemeliyiz."

  • "Savaşmamız gerekiyor. Hayatta üzücü şeyler de oluyor ama yaşamayı bırakamayız."

  • "Bir insanı öldürmek, deliliktir. Bunu dinin üzerine yıkmak saçma. İslam bu değil. Herkes bunu biliyor ve bunu söyleyen tek kişi ben olmayacağım."