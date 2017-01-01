Pogba, İslam düşmanlarına öyle bir cevap verdi ki!
Manchester United forması giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, dünyadaki İslam karşıtlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İslam'la terörün ilişkilendirilmeye çalışılmasıyla ilgili konuşan Paul Pogba: Süreç biraz hassas ve zor ama pes edemeyiz. Onların kafamıza girmelerine izin vermemeliyiz."
"Savaşmamız gerekiyor. Hayatta üzücü şeyler de oluyor ama yaşamayı bırakamayız."
"Bir insanı öldürmek, deliliktir. Bunu dinin üzerine yıkmak saçma. İslam bu değil. Herkes bunu biliyor ve bunu söyleyen tek kişi ben olmayacağım."