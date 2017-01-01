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Pekmezin faydaları saymakla bitmiyor!

  • Kış aylarının vazgeçilmez bir besin kaynağı olan pekmez, insan sağlığı bakımından oldukça önemlidir. İşte pekmezin yararları...

  • 1- Akciğerlerde meydana gelen zedelenmeleri onarır.

  • 2- Kanser tümörlerine karşı etkilidir.

  • 3- Gün boyu dirençli olmanızı sağlar.

  • 4- Çocuklarda kemik gelişimine yardımcı olur.

  • 5- Kolonu toksinlerden arındırır.

  • 6- Potasyum bakımından zengindir.

  • 7- Kalp dostu bir besindir.

  • 8- Zayıflamaya yardımcı olur.

  • 9- Sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.

  • 10- Mide ağrılarını yatıştırır.

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