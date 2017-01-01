Pekmezin faydaları saymakla bitmiyor!
Kış aylarının vazgeçilmez bir besin kaynağı olan pekmez, insan sağlığı bakımından oldukça önemlidir. İşte pekmezin yararları...
1- Akciğerlerde meydana gelen zedelenmeleri onarır.
2- Kanser tümörlerine karşı etkilidir.
3- Gün boyu dirençli olmanızı sağlar.
4- Çocuklarda kemik gelişimine yardımcı olur.
5- Kolonu toksinlerden arındırır.
6- Potasyum bakımından zengindir.
7- Kalp dostu bir besindir.
8- Zayıflamaya yardımcı olur.
9- Sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.
10- Mide ağrılarını yatıştırır.