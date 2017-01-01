Parmağını deliğe soktu, ölümden son anda kurtuldu!
Avustralya'da bir adam, arka bahçesinde esrarengiz bir delik keşfetti. Deliğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Yeterli beğeni gelmesi durumunda parmağını deliğe sokacağını söyledi ve büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu.
İşte o anlar...
Deliğin içinden bilimsel adı Atracinae olan ölümcül zehre sahip bir örümcek çıktı.
Neyse ki adam parmağını delikten zamanında çektiği için büyük bir tehlike atlattı.
Türkçesi üç tünel ağlı örümcek olan geçen tür, en zehirli örümceklerin arasında bulunuyor.