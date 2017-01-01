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Parmağını deliğe soktu, ölümden son anda kurtuldu!

  • Avustralya'da bir adam, arka bahçesinde esrarengiz bir delik keşfetti. Deliğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

  • Yeterli beğeni gelmesi durumunda parmağını deliğe sokacağını söyledi ve büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu.

  • İşte o anlar...

  • Deliğin içinden bilimsel adı Atracinae olan ölümcül zehre sahip bir örümcek çıktı.

  • Neyse ki adam parmağını delikten zamanında çektiği için büyük bir tehlike atlattı.

  • Türkçesi üç tünel ağlı örümcek olan geçen tür, en zehirli örümceklerin arasında bulunuyor.