Papaya felçten koruyor!

Hem soda görevi görerek sindiriminizi kolaylaştıracak hem de vücudunuzu inme ve felç riskinden koruyacak bir meyve biliyor musunuz?
Papaya hem meyve hem de sebze olma özelliği taşıyor.
Meyve vermesi 3 sene süren ve yararları saymakla bitmeyen papaya hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik.
Papaya, E.coli, Salmonella, stafilokok ve bazı böbrek hastalıklarını önlemeye yardım eder.
İçerisinde bulunan A ve C vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
İnme ve ani felçlerin en önemli sebebi kolesterol oksidasyonudur. Oksizide olan kolesterol, kan damarlarında birikmeye başlar.
Bu birikme zamanla beyne giden kan akımını zayıflatır ve felce neden olur. Papaya ise zengin antioksidan içeriğiyle oksidasyonu engeller.
Karaciğer temizlenmesine ve bağırsakları parazitlerden kurtarmaya yardım eder.
Kolon kanseri riskini içerdiği Folat, C vitamini, beta-karoten ve E vitamini sayesinde azaltır. Sindiriminin kolay olmasının yanı sıra yenenlerin sindirilmesine de yardımcı olarak soda görevi görür. Yüksek miktarda enerji veren papaya, hamileler ve emziren bayanlar için ideal bir enerji kaynağıdır. Makula dejenerasyonu ile gelen görme kaybını engellemeye yardımcı olur