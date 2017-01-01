Oturma şekliniz, karakterinizi ele veriyor

Bu oturma şekilleri, kişinin karakterini yansıtıyor. İşte oturuş biçimlerine göre karakter analizleri...
Bu oturuş şekli kişinin kararlı biri olduğunu gösterir.
Geleceğe dair planlarını yapmış ve uyguluyor.
Kontrol edilmeyi sevmiyor aksine o kontrol eden taraf olmalı.
Bulunduğu yeri sahipleniyor ve koruyor.
Biraz dik başlı, fakat bu da planlarını uygulamaya koyması için gerekli.
BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMA Karşınızda lider birini görüyorsunuz.
Lider özelliklerini her an sergilemekten çekinmiyor.
Ortama yeni giren birinden daima üstte olmalı. Bu yüzden kıskanç ve hırslı.
KARARLI OTURUŞ Bu kişi fazlasıyla ciddi. Karakteri güçlü ve çok kararlı.
Asla konuşmayı başlatan ilk kişi olmaz.
Daima sorulara cevap verir ve yeni sorular sormaz.
DİRSEKLERLE BACAKTAN GÜÇ ALMA Bu kişi muhtemelen fedakar biri.
Kendinden başkalarını düşünür. Hatta bu yüzden kendini yiyip bitirir.
Bunun kötü olduğunu bilse de buna karşı koyamıyor. Seslenildiğinde ''Duymadım?'' dememek için konuşurken insanlara yaklaşıyor.
Nezaket sahibi ve daima pozitiftir. Ancak bazen de karamsar ve çekingen...
RAHAT OTURUŞ Nezaket sahibi ve daima pozitiftir. Ancak bazen de karamsar ve çekingen...
ÖNE DOĞRU EĞİLME Tam bir kapalı kutudur. Ne düşündüğünü anlayamazsınız. İyi bir dinleyicidir. Karşısındakine yaklaşarak onu dinleme meyilindedir. Ancak biraz ketum olur.
BİRLEŞİK AYAK OTURUŞU Bu kişi fazlasıyla ciddi ve planlı. İlk bakışta ona soru sormaya bile çekinebilirsiniz. Daima ikinci bir planı vardır ve daima insanlar ile mesafelidir. İçinde bulunduğu ortamı sürekli olarak inceler.
BİLİNÇLİ OTURUŞ Bu kişi de fazlasıyla rahattır. Ellere bakılacak olursa etrafında hep tanıdığı insanların olduğu söylenebilir. Diğer insanlardan farklı hisseder. Diğer insanları süzer ve değerlendirir.
YARIM OTURUŞ Çok canlı, dışa dönük ve dopdoludur. Adeta yerinde duramaz. Fırsat bulunca başka yerlere gitme eğilimindedir.