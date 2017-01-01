Osmanlı'nın bilinmeyen fotoğrafları
Halife II. Abdülmecid kızının düğününde.
Sultan V. Mehmed ve İstanbul ziyaretine gelen Alman Kayseri II. Wilhelm
Abdülaziz
II. Abdülhamid'in şehzadelik fotoğrafı
Halife II. Abdülmecid
Veliaht Murat, üvey kardeşleri Reşat ve Kemalettin ile, 1870'ler.
Vahdettin
Vahdettin
Sultan V. Mehmed ve İstanbul ziyaretine gelen Alman Kayseri II. Wilhelm
Vahdettin
II. Abdülhamid'in tahttan indirildiğini bildiren Aram Efendi,Selanik Mebusu Emanuel Karasu Efendi,Mebusan Meclis'inden Draç Mebusu Jandarma Mirlivası (Tuğgeneral) Esat Paşa ve Bahriye Feriki (Koramiral) Arif Hikmet Paşa'lar
V. Mehmet
VI. Mehmet
Sultan Vahdettin'in cülus töreni
Halife II. Abdülmecid
II. Wilhem, Enver Paşa, V. Mehmed
V. Mehmet
Sultan Abdulaziz İngiltere ziyareti sırasında, 1867
V. Mehmet
II. Abdülhamit
Vahdettin
V. Murad
II. Abdülhamit
Abdülaziz Han
V. Mehmet
V. Murad
Cemal Paşa
Enver Paşa ve Mustafa Kemal, 1911 Trablusgarp
Sultan Abdulaziz İngiltere ziyareti sırasında, 1867
Talat Paşa
Fotoğrafın merkezinde, beyaz pelerinli İsmail Enver (Enver Paşa). Onun sağında, Kolağası Mustafa Kemal, Paris Askerî Ataşesi Binbaşı Ali Fethi (açık renk paltolu)
Cemal Paşa’nın cenazesi, 22 Temmuz 1922 günü Tiflis’te morgda.
Fotoğrafı çekilen ilk padişah Abdülmecid Han
Cemal Paşa, bir Almanya ziyaretinde Türk ve Alman denizcilerle.
Enver Paşa
Enver Paşa
Talat Paşa
Cemal Paşa El-Hindiye Barajı'nda, Hilla