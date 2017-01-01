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Osmanlı'nın bilinmeyen fotoğrafları

  • Halife II. Abdülmecid kızının düğününde.

  • Sultan V. Mehmed ve İstanbul ziyaretine gelen Alman Kayseri II. Wilhelm

  • Abdülaziz

  • II. Abdülhamid'in şehzadelik fotoğrafı

  • Halife II. Abdülmecid

  • Veliaht Murat, üvey kardeşleri Reşat ve Kemalettin ile, 1870'ler.

  • Vahdettin

  • Vahdettin

  • Sultan V. Mehmed ve İstanbul ziyaretine gelen Alman Kayseri II. Wilhelm

  • Vahdettin

  • II. Abdülhamid'in tahttan indirildiğini bildiren Aram Efendi,Selanik Mebusu Emanuel Karasu Efendi,Mebusan Meclis'inden Draç Mebusu Jandarma Mirlivası (Tuğgeneral) Esat Paşa ve Bahriye Feriki (Koramiral) Arif Hikmet Paşa'lar

  • V. Mehmet

  • VI. Mehmet

  • Sultan Vahdettin'in cülus töreni

  • Halife II. Abdülmecid

  • II. Wilhem, Enver Paşa, V. Mehmed

  • V. Mehmet

  • Sultan Abdulaziz İngiltere ziyareti sırasında, 1867

  • V. Mehmet

  • II. Abdülhamit

  • Vahdettin

  • V. Murad

  • II. Abdülhamit

  • Abdülaziz Han

  • V. Mehmet

  • V. Murad

  • Cemal Paşa

  • Enver Paşa ve Mustafa Kemal, 1911 Trablusgarp

  • Sultan Abdulaziz İngiltere ziyareti sırasında, 1867

  • Talat Paşa

  • Fotoğrafın merkezinde, beyaz pelerinli İsmail Enver (Enver Paşa). Onun sağında, Kolağası Mustafa Kemal, Paris Askerî Ataşesi Binbaşı Ali Fethi (açık renk paltolu)

  • Cemal Paşa’nın cenazesi, 22 Temmuz 1922 günü Tiflis’te morgda.

  • Fotoğrafı çekilen ilk padişah Abdülmecid Han

  • Cemal Paşa, bir Almanya ziyaretinde Türk ve Alman denizcilerle.

  • Enver Paşa

  • Enver Paşa

  • Talat Paşa

  • Cemal Paşa El-Hindiye Barajı'nda, Hilla