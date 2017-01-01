Osmanlı Padişahlarının mezarları nerede?

30-II.Mahmut Hân: Çemberlitaş'taki kendi türbesinde.
31-I.Abdülmecit Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde.
32-I.Abdülaziz Hân: Çemberllitaş'taki Sultan II. Mahmut Hân Türbesi'nde.
33-V.Murat Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.
34-II.Abdülhamit Hân: Çemberlitaş'ta Sultan II. Mahmut Hân Türbesi'nde.
35-Reşat Hân: Eyüp'te Sultan Reşat Hân Türbesi'nde.
36-Vahidettin Hân: Şam'da Sultan Selim Camii kabristanındadır.
37-Süleyman Şah-Naaşı Caber denilen yere defnedilir. Halen Suriye sınırları içinde bulunan bu mezarın olduğu yere, Caber Türk Kalesi denilmekte olup, anlaşma gereği, Türk Bayrağı ile süslüdür.
38-Yurt dışındaki ikinci mezar ise, Osmanlı Sultanı 1.Murad Han (Murad-ı Hüdavendigar)'ın Kosova’da bulunan mezarıdır.
39-Üçüncü mezar ise Kanuni Sultan Süleyman Han’a aittir. Macaristan'ın Zigetvar şehrindeki Macar-Türk Dostluk Parkı'nda Kanuni Sultan Süleyman Han’ın temsili mezarı mevcuttur.
40-Sultan Vahdettin-Suriye yetkililerinin kabul etmesi üzerine naaşı Şam’daki Süleymaniye Camii’nin avlusuna defnedildi.
41-Osmanlı Halifesi Abdülmecit Efendi-Abdülmecit Efendi 23 Ağustos 1944’de sürgünde bulunduğu Paris’te vefat etti. Kızı Dürrişehvar Sultan'ın, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü nezdindeki çabalarına rağmen cenazesi Türkiye'ye kabul edilmedi.