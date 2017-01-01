Ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda! Peki önlemek mümkün mü?
Herhangi bir darbe veya kaza sonucu başın yaralanmasıyla kafa travması oluşabilir. Kişi geçirdiği travma sonra olayın nasıl gerçekleştiğini, öncesini ve sonrasını hatırlamıyorsa hayati risk var demektir. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat İmer, kafa travmalarının sebep olabileceği problemleri aktardı.
Kafa travmalarını önlemek mümkün mü? - Kafa travmaları ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır. Sakatlığa sebep olabilen ve uzun süre bakım gerektiren bir durumdur.
Bu nedenden önlemenin bir yolu olmadığı için iş ya da spor yaparken riski en aza indirebilecek önlemlerin alınması gerekir.
Travma nelere yol açabilir? - Travmaların sonucunda en sık görülen durumlardan ilki, kafa derisinin şişmesidir. Bunun dışında zedelenme, beyin dokusunda ezilme, kan birikmesi ve kemiklerin bütünlüğünü bozan kafatası kırıkları görülebilir.
Travma sonucu yaygın akson hastalığı olarak bilinen, genellikle belirgin bir kanama bulgusu olmaksızın beyin ödemiyle oluşan bir hasar da meydana gelebilir.
Kafa travmaları belirti verir mi? - Travma sonrası kafatası kemiklerinin bütünlüğü bozulduğu için kırıklar meydana gelebilir. Kırıklar kafatasının herhangi bir yerinde düz bir hat şeklinde ya da çökme tarzında görülür. Yüze alınan darbeler, burun kemikleri ya da sinüslerde kırıklara sebep olabilir.
Travma sonucunda açık ya da kapalı kırıklar olabilir. Açık kırıklar her zaman çok ciddi yaralanmalardır. Travma sonucunda açık kırık yoksa yani kafa derisi kesilmiş, beyin dokusu dış ortam havasıyla temasa geçmişse çok ciddi olamayabilir.
Kafa derisinde çok fazla kan damarı bulunduğu için küçük kesikten büyük kanama meydana gelir. Darbe sonucu bir kesik oluşmadığı için kanama olmasa da cilt altına toplanan kan, bölgede şişkinliğe yol açar.
Travma sonrası açık müdahale nasıl yapılır? - Travma geçirdiği bilinen kişi mümkün oldukça kısa sürede sağlık merkezine getirilmeli ve hastanın mevcut pozisyonu uzman kişi görene kadar korunmalıdır.
Muayene sonrası hangi tetkikler uygulanır? - Kafa travması geçiren kişiye uzman hekim muayenesinden sonra radyografi, fonksiyonel grafi ve manyetik rezonans gibi tetkikler uygulanır.
Tetkikler sonucunda cerrahi girişim gerektirecek bir duruma karar verilirse; gerekli donanıma sahip olan bir merkezde, yeterli tecrübeye sahip bir cerrahi ekip tarafından müdahale edilmelidir.