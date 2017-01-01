Öldüğünüzde sosyal medya hesaplarınızın başına ne gelecek?
Facebook, Apple, Gmail, Instagram hesaplarımız var. Peki bizden sonra bu hesaplara ne olacak? İşte internetin ölüm sonrası kuralları...
Almanya'da 15 yaşındaki bir kızın trenin altında kalarak yaşamını yitirmesi şüphesiz çok üzücü bir olaydı. Kızın ailesi, olup bitenleri yakından incelemek için kızlarının çevrimiçi hesaplarını incelemek istediler.
Fakat aile, kızlarının sosyal ağlarına hala ulaşabilmiş değil. Veriler, parolalar hala ölen kıza ait; ailesine değil.
Alman kız verileri hakkında hiçbir şey söylememiş olsa da Facebook, özel verilerini ailesine açmanın kızın arkadaşlarının gizliliğini ihlal edeceğini ileri sürüyor. Bu duruşu sergileyen tek teknoloji firması Facebook değil. Benzer bir durumda Apple da ölen kişinin verilerini gizli tutmayı tercih etmişti. Elbette teknoloji firmaları boş boş durmuyorlar ve bu konudaki soruları nasıl cevaplayacaklarını düşünmekle meşguller. İşte önde gelen web hizmetlerinin ölümle ilgili veri ilkeleri...
Facebook- Bahsettiğimiz gibi Facebook bu konuda oldukça katı. Ölen kişinin hesabı kapatılıyor veya bir anı hesabına dönüştürülüyor. Bu yalnızca geçerli bir ölüm belgesi ile yapılabiliyor ve belge, Facebook tarafından denetleniyor. Tüm bunların yapılabilmesi için ölenin yetkilendirilmiş bir yakınının bulunması gerekiyor.
Twitter - Facebook gibi Twitter da hesabı kalıcı olarak silmeye izin veriyor. Fakat Twitter, bunu yalnızca hesap sahibinin yapabileceğini, kullanım koşullarında açıkça belirtiyor.
Google hesapları- Google'ın bu konuda çalışan iyi bir sistemi var. Inactive Account Manager aracı, diğer hizmetlere göre biraz farklı işliyor.
Google hesapları - Google burada hesabınıza oturum açıp açmadığınızı, Gmail'i kullanıp kullanmadığınızı vs. kontrol ediyor. Hesabınız belirli bir süre kapalı kaldığında önceden belirlediğiniz adreslere sizin sözcüklerinizden oluşan bir e-posta gönderiliyor.
Microsoft - Google gibi Microsoft da kapsamlı hesap erişim ve aktarım ilkelerine sahip. Microsoft Next of Kin Process kapsamında geçerli belgelere sahip bir kişi, şu bilgileri ve fazlasını isteyebiliyor: E-postalar ve ek dosyalar - Kişi listeleri - Adres defterleri
Bu veriler size ulaştırılsa da hesabın parolası size verilmiyor. Bazı kullanıcılar bu durumdan dolayı hayal kırıklığına uğruyor, çünkü ölen kişinin bilgisayarı kilitli kalıyor.
Apple - Apple, ölümde dahi kullanıcılarının gizliliğine oldukça dikkat ediyor. Bir Apple kullanıcısı öldüğünde, resmi olarak hesabı ve kullanıcıya lisanslı her şey ölüyor. Bu, müziklerin, filmlerin, fotoğrafların ve çok daha fazlasının yok olabilmesi demek. Bunları Apple'ın elinden geri alabilmek için bir mahkeme kararı gerekebilir. Bazı gayri resmi kaynaklara göre [email protected] adresine başvurmakta fayda var.
Steam - Steam, kişisel verilerle ilgili bir açıklama yapmasa da hesabınızın hakkını kimseye satamayacağınızı veya transfer edemeyeceğinizi açıkça belirtiyor. Steam'e göre yazılım "lisanslanıyor" ve "satılmıyor". Bu yüzden yazılımlar hakkında sahiplik iddia edemiyorsunuz. Yani ölen kişinin parolasını bilmiyorsanız, oyunların hepsi silindi anlamına geliyor. Bu durumda Steam'in kullanıcı desteğinden yardım ister ve hesap sahibinin öldüğünü söylerseniz, durum daha da kötüye gidebilir. Çünkü bu durumda hesap sahibinin öldüğünü söyleyerek Steam'in hesabı kilitlemesini sağlamış oluyorsunuz.