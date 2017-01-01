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Oğlunun silah arkadaşına bu soruyu sorunca... Gözyaşlarına boğuldular

  • Zeytin Dalı Harekatı'nın 21'inci gününde şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun cenazesi, memleketi Hatay'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

  • Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun cenazesi, Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınarak Akasya Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi konvoyla Antakya Mezarlık Kompleksi'ne ulaştırıldı.

  • Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazına Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay milletvekilleri, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Seliz ve babası Fadil Pamukçu gözyaşlarına hakim olamazken, baba Fadil Pamukçu'yu Hatay Valisi Erdal Ata teselli etti.

  • Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi tören mangasınca cenaze nakil aracına konuldu. Yaklaşık 1 kilometre cenaze nakil aracıyla taşınan şehidin cenazesi Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi.

  • Bu arada şehidin cenazesine katılan binlerce kişi, dev Türk bayrakları açtı, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

  • 'OĞLUM NERESİNDEN VURULDU?'
    Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu şehit düştüğünde yanında bulunan silah arkadaşı Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Özer de cenaze namazına katıldı. Şehidin annesi Seliz'e sarılıp gözyaşı döken Özer, olay anını da şehidin annesine anlattı.

  • Özer, "Anne gece çatıştık, saat 4 gibi annem, boynundan vuruldu" derken annesi ise "Gece kaç gibi çatıştınız, sabah ezanında mı? Allah kafirleri sağ bırakmasın ya Rabbim. Neresinden vuruldu?" dedikten sonra oğlunun silah arkadaşına sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Bu konuşmayı duyan çevredeki herkes de gözyaşlarına hakim olamadı.

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