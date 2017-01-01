O ülkede sadece 27 kişi yaşıyor!
İşte en az insan nüfusuna sahip ülkeler...55 Malta Nüfusu: 423,282
54 Brunei Nüfusu: 399,000
53 Belize Nüfusu: 383,200
52 Bahamalar Nüfusu: 353,658
51 İzlanda Nüfusu: 329,100
50 Maldivler Nüfusu: 317,280
49 Barbados Nüfusu: 273,000
48 Vanuatu Nüfusu: 240,000
47 Samoa Nüfusu: 187,032
46 Guam Nüfusu: 180,000
45 Saint Lucia Nüfusu: 166,526
44 São Tomé ve Príncipe Nüfusu: 165,000
43 Curaçao Nüfusu: 142,180
42 ABD Virjin Adaları Nüfusu: 109,000
41 Aruba Nüfusu: 107,000
40 Grenada Nüfusu: 104,000
39 Tonga Nüfusu: 104,000
38 Saint Vincent ve Grenadinler Nüfusu: 103,000
37 Jersey Nüfusu: 102,700
36 Mikronezya Federal Devletleri Nüfusu: 102,624
35 Kiribati Nüfusu: 100,000
34 Antigua ve Barbuda Nüfusu: 89,000
33 Seyşeller Nüfusu: 86,525
32 Andorra Nüfusu: 84,082
31 Man Adası Nüfusu: 83,000
30 Amerikan Samoası Nüfusu: 68,000
29 Dominika Nüfusu: 68,000
28 Bermuda Nüfusu: 64,566
27 Guernsey Nüfusu: 62,431
26 Kuzey Mariana Adaları Nüfusu: 61,000
25 Grönland Nüfusu: 56,452
24 Cayman Adaları Nüfusu: 54,878
23 Marshall Adaları Nüfusu: 54,305
22 Saint Kitts ve Nevis Nüfusu: 52,000
21 Faroe Adaları Nüfusu: 48,596
20 Turks ve Caicos Adaları Nüfusu: 40,357
19 Sint Maarten Nüfusu: 37,429
18 Lihtenştayn Nüfusu: 36,157
17 Monako Nüfusu: 35,000
16 San Marino Nüfusu: 31,887
15 Cebelitarık Nüfusu: 29,441
14 Britanya Virjin Adaları Nüfusu: 28,213
13 Cook Adaları Nüfusu: 24,600
12 Palau Nüfusu: 20,000
11 Anguilla Nüfusu: 15,236
10 Nauru Nüfusu: 10,000
9 Tuvalu Nüfusu: 10,000
8 Montserrat Nüfusu: 6,000
7 Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha Nüfusu: 4,000
6 Falkland Adaları Nüfusu: 3,000
5 Niue Nüfusu: 1,500
4 Tokelau Nüfusu: 1,100
3 Vatikan Nüfusu: 842
2 Pitcairn Adaları Nüfusu: 56
1 Sealand Nüfusu: 27