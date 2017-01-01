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O ülkede sadece 27 kişi yaşıyor!

  • İşte en az insan nüfusuna sahip ülkeler...55 Malta Nüfusu: 423,282

  • 54 Brunei Nüfusu: 399,000

  • 53 Belize Nüfusu: 383,200

  • 52 Bahamalar Nüfusu: 353,658

  • 51 İzlanda Nüfusu: 329,100

  • 50 Maldivler Nüfusu: 317,280

  • 49 Barbados Nüfusu: 273,000

  • 48 Vanuatu Nüfusu: 240,000

  • 47 Samoa Nüfusu: 187,032

  • 46 Guam Nüfusu: 180,000

  • 45 Saint Lucia Nüfusu: 166,526

  • 44 São Tomé ve Príncipe Nüfusu: 165,000

  • 43 Curaçao Nüfusu: 142,180

  • 42 ABD Virjin Adaları Nüfusu: 109,000

  • 41 Aruba Nüfusu: 107,000

  • 40 Grenada Nüfusu: 104,000

  • 39 Tonga Nüfusu: 104,000

  • 38 Saint Vincent ve Grenadinler Nüfusu: 103,000

  • 37 Jersey Nüfusu: 102,700

  • 36 Mikronezya Federal Devletleri Nüfusu: 102,624

  • 35 Kiribati Nüfusu: 100,000

  • 34 Antigua ve Barbuda Nüfusu: 89,000

  • 33 Seyşeller Nüfusu: 86,525

  • 32 Andorra Nüfusu: 84,082

  • 31 Man Adası Nüfusu: 83,000

  • 30 Amerikan Samoası Nüfusu: 68,000

  • 29 Dominika Nüfusu: 68,000

  • 28 Bermuda Nüfusu: 64,566

  • 27 Guernsey Nüfusu: 62,431

  • 26 Kuzey Mariana Adaları Nüfusu: 61,000

  • 25 Grönland Nüfusu: 56,452

  • 24 Cayman Adaları Nüfusu: 54,878

  • 23 Marshall Adaları Nüfusu: 54,305

  • 22 Saint Kitts ve Nevis Nüfusu: 52,000

  • 21 Faroe Adaları Nüfusu: 48,596

  • 20 Turks ve Caicos Adaları Nüfusu: 40,357

  • 19 Sint Maarten Nüfusu: 37,429

  • 18 Lihtenştayn Nüfusu: 36,157

  • 17 Monako Nüfusu: 35,000

  • 16 San Marino Nüfusu: 31,887

  • 15 Cebelitarık Nüfusu: 29,441

  • 14 Britanya Virjin Adaları Nüfusu: 28,213

  • 13 Cook Adaları Nüfusu: 24,600

  • 12 Palau Nüfusu: 20,000

  • 11 Anguilla Nüfusu: 15,236

  • 10 Nauru Nüfusu: 10,000

  • 9 Tuvalu Nüfusu: 10,000

  • 8 Montserrat Nüfusu: 6,000

  • 7 Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha Nüfusu: 4,000

  • 6 Falkland Adaları Nüfusu: 3,000

  • 5 Niue Nüfusu: 1,500

  • 4 Tokelau Nüfusu: 1,100

  • 3 Vatikan Nüfusu: 842

  • 2 Pitcairn Adaları Nüfusu: 56

  • 1 Sealand Nüfusu: 27