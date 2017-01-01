O dünyanın en pahalı meyvesi!
Çilek ve ahududu tohumları dışarıda olan meyvelerdir ve bu özellikleri ile diğer meyvelerden ayrılılar. Ayrıca bir çileğin üzerinde 200’e yakın tohum bulunur.
Muzun bilimsel adı Musa Sapientum’dur, bu da “bilge insanların meyveleri” anlamına gelir.
Dünya üzerinde en popüler meyve domatestir. Her ne kadar ülkemizde sebze olarak bilinse de domates bir meyvedir.
Elma ağacı senede 400 elma üretebilir.
Eğer iyi karpuz seçemiyorsanız bu madde tam size göre. Alacağınız karpuzun alt kısmı yeşilimsiyse ya da beyazsa bu karpuz olgunlaşmadan toplanmış demektir. Olgun bir karpuz koyu renkte olmalıdır.
Hepimizin bildiği çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane bilmecesinin cevabı olan narın içindeki taneleri hiç saydınız mı? Bir narın içinde ortalama 600 – 1.400 adet bulunur.
Kivi turunçgillerden daha fazla C vitamini içerir. Potasyum ve lif bakımdan da oldukça zengindir.
Dünyanın en pahalı meyvesi Yubari kavunudur. Japonya’da yetişen bu kavunun tanesi 23 bin dolardır.
Elma, armut, şeftali, kiraz, böğürtlen, çilek ve kayısı gül ailesinin birer üyesidirler.
Domatesin yanı sıra diğer sebze olarak bildiğimiz meyveler ise şunlardır: Patlıcan, zeytin, bezelye, salatalık, kabak.
Malezya ve Endonezya’da yetişen Durian meyvesi dünyanın en kötü kokan meyvesidir. Bu meyve o kadar kötü kokar ki elinizde Durian varken Singapur’da otobüse ve metroya binmek yasaktır.