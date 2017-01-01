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O dünyanın en pahalı meyvesi!

  • Çilek ve ahududu tohumları dışarıda olan meyvelerdir ve bu özellikleri ile diğer meyvelerden ayrılılar. Ayrıca bir çileğin üzerinde 200’e yakın tohum bulunur.

  • Muzun bilimsel adı Musa Sapientum’dur, bu da “bilge insanların meyveleri” anlamına gelir.

  • Dünya üzerinde en popüler meyve domatestir. Her ne kadar ülkemizde sebze olarak bilinse de domates bir meyvedir.

  • Elma ağacı senede 400 elma üretebilir.

  • Eğer iyi karpuz seçemiyorsanız bu madde tam size göre. Alacağınız karpuzun alt kısmı yeşilimsiyse ya da beyazsa bu karpuz olgunlaşmadan toplanmış demektir. Olgun bir karpuz koyu renkte olmalıdır.

  • Hepimizin bildiği çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane bilmecesinin cevabı olan narın içindeki taneleri hiç saydınız mı? Bir narın içinde ortalama 600 – 1.400 adet bulunur.

  • Kivi turunçgillerden daha fazla C vitamini içerir. Potasyum ve lif bakımdan da oldukça zengindir.

  • Dünyanın en pahalı meyvesi Yubari kavunudur. Japonya’da yetişen bu kavunun tanesi 23 bin dolardır.

  • Elma, armut, şeftali, kiraz, böğürtlen, çilek ve kayısı gül ailesinin birer üyesidirler.

  • Domatesin yanı sıra diğer sebze olarak bildiğimiz meyveler ise şunlardır: Patlıcan, zeytin, bezelye, salatalık, kabak.

  • Malezya ve Endonezya’da yetişen Durian meyvesi dünyanın en kötü kokan meyvesidir. Bu meyve o kadar kötü kokar ki elinizde Durian varken Singapur’da otobüse ve metroya binmek yasaktır.

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