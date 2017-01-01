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Nokia'nın yeni telefonları resmen Türkiye'de! İşte fiyatları...

  • Nokia'nın yeni telefonları nihayet Türkiye'de! Üç yeni telefonu Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 bakın hangi fiyatlarla satışa çıkıyor? Nasıl özelliklerle geliyor?

  • HMD Global bünyesinde Android’e geçiş yapan ve yepyeni akıllı telefonlar çıkaran Nokia, yeni modellerini Türkiye’ye getiriyor. Barcelona’da düzenlenen MWC 2017 Fuarı’nda da yerinde inceleme fırsatı bulduğumuz Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6’nın Türkiye lansmanı yapıldı ve fiyatları belli oldu.

  • Vodafone ve Nokia arasında yapılan anlaşma kapsamında, yeni Nokia modelleri ilk 3 ay boyunca sadece Vodafone’da satılacak.

  • Nokia 3 - Nokia 3310'u saymazsak Nokia'nın çıkardığı en ucuz akıllı telefon denilebilir. Fiyatı 949 TL!

  • Nokia 3, 5 inç'lik ekranıyla geliyor. MediaTek MT6737 işlemcisinden güç alan cihazda 2 GB RAM, 16 GB da dahili hafıza bulunuyor.Nokia 3'ün gümüş beyaz, mat siyah, mavi ve bakır beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor.Nokia 5- Nokia'nın Nokia 3310 dışında tanıttığı ve günümüze son teknolojisiyle daha yakın telefonlarından biri Nokia 5 ismini taşıyor.

  • Nokia 3'ün gümüş beyaz, mat siyah, mavi ve bakır beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor.

  • Nokia 5- Nokia'nın Nokia 3310 dışında tanıttığı ve günümüze son teknolojisiyle daha yakın telefonlarından biri Nokia 5 ismini taşıyor.

  • 5.3 inç'lik ekranıyla gelen ve 720x1280 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen cihazda Qualcomm Snapdragon 435 işlemci kullanılırken, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza yer alıyor.

  • Fakat microSD kart desteği ile toplam hafıza 128 GB'a kadar çıkarılabiliyor.

  • Ön yüzünde 8 MP, arka yüzünde ise 13 MP kamera bulunduran Nokia 5, Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle beraber geliyor.

  • 3000 mAh bataryası ile şarj ömrü anlamında bir günü kurtarabilen cihazın fiyatı 1149 TL.

  • Nokia 6- Nokia 6'nın kasası 6000 serisi alüminyum bloktan üretilmiş. Snapdragon 430 işlemci, 3 veya 4GB RAM ile destekleniyor. Batarya kapasitesi ise 3.000mAh.

  • Arka kısımda 16MP'lik bir kameraya sahip olan telefonun ön kamerası ise, 8MP çözünürlük sunuyor.

  • Çift hoparlörlü akıllı ses amplifikatörü, kullanıcıların daha derin bir bas ve netlik deneyimi yaşamalarını sağlarken, Dolby Atmos ilginç bir eğlence deneyimi sunuyor.

  • Mat Siyah, Gümüş, Mavi ve Bakır olmak üzere dört renk seçeneği bulunan Nokia 6'nın fiyatı ise 1349 TL...