Nokia'nın yeni telefonları resmen Türkiye'de! İşte fiyatları...
Nokia'nın yeni telefonları nihayet Türkiye'de! Üç yeni telefonu Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 bakın hangi fiyatlarla satışa çıkıyor? Nasıl özelliklerle geliyor?
HMD Global bünyesinde Android’e geçiş yapan ve yepyeni akıllı telefonlar çıkaran Nokia, yeni modellerini Türkiye’ye getiriyor. Barcelona’da düzenlenen MWC 2017 Fuarı’nda da yerinde inceleme fırsatı bulduğumuz Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6’nın Türkiye lansmanı yapıldı ve fiyatları belli oldu.
Vodafone ve Nokia arasında yapılan anlaşma kapsamında, yeni Nokia modelleri ilk 3 ay boyunca sadece Vodafone’da satılacak.
Nokia 3 - Nokia 3310'u saymazsak Nokia'nın çıkardığı en ucuz akıllı telefon denilebilir. Fiyatı 949 TL!
Nokia 3, 5 inç'lik ekranıyla geliyor. MediaTek MT6737 işlemcisinden güç alan cihazda 2 GB RAM, 16 GB da dahili hafıza bulunuyor.Nokia 3'ün gümüş beyaz, mat siyah, mavi ve bakır beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor.Nokia 5- Nokia'nın Nokia 3310 dışında tanıttığı ve günümüze son teknolojisiyle daha yakın telefonlarından biri Nokia 5 ismini taşıyor.
Nokia 3'ün gümüş beyaz, mat siyah, mavi ve bakır beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor.
Nokia 5- Nokia'nın Nokia 3310 dışında tanıttığı ve günümüze son teknolojisiyle daha yakın telefonlarından biri Nokia 5 ismini taşıyor.
5.3 inç'lik ekranıyla gelen ve 720x1280 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen cihazda Qualcomm Snapdragon 435 işlemci kullanılırken, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza yer alıyor.
Fakat microSD kart desteği ile toplam hafıza 128 GB'a kadar çıkarılabiliyor.
Ön yüzünde 8 MP, arka yüzünde ise 13 MP kamera bulunduran Nokia 5, Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle beraber geliyor.
3000 mAh bataryası ile şarj ömrü anlamında bir günü kurtarabilen cihazın fiyatı 1149 TL.
Nokia 6- Nokia 6'nın kasası 6000 serisi alüminyum bloktan üretilmiş. Snapdragon 430 işlemci, 3 veya 4GB RAM ile destekleniyor. Batarya kapasitesi ise 3.000mAh.
Arka kısımda 16MP'lik bir kameraya sahip olan telefonun ön kamerası ise, 8MP çözünürlük sunuyor.
Çift hoparlörlü akıllı ses amplifikatörü, kullanıcıların daha derin bir bas ve netlik deneyimi yaşamalarını sağlarken, Dolby Atmos ilginç bir eğlence deneyimi sunuyor.
Mat Siyah, Gümüş, Mavi ve Bakır olmak üzere dört renk seçeneği bulunan Nokia 6'nın fiyatı ise 1349 TL...